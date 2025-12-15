Comisia Europeană sancționează producătorii de baterii auto, inclusiv ROMBAT, pentru participare la cartel. Reacția companiei

Mai mulți producători de baterii auto, printre care și compania românească ROMBAT, au încălcat normele Uniunii Europene privind concurența prin participarea la un cartel în domeniul bateriilor pentru autovehicule, fiind sancționate de Comisia Europeană cu 72 de milioane de euro.

Potrivit Comisiei, trei producători de baterii pentru pornirea motoarelor și o asociație de profil au participat la acorduri anticoncurențiale și practici concertate în Spațiul Economic European (SEE). Aceste practici s-au desfășurat pe o perioadă extinsă de peste 12 ani și au implicat schimburi de informații sensibile și coordonarea prețurilor. Comisia subliniază că aceste acțiuni au restricționat concurența și pot fi dăunătoare pentru consumatori și industrii.

Autoritatea europeană a precizat că în urma investigației a fost aplicată o amendă totală de 72 de milioane de euro. ROMBAT se află pe lista entităților vizate. Alte companii sancționate sunt Exide și FET, iar asociația EUROBAT a fost de asemenea sancționată pentru implicarea sa în practici anticoncurențiale. Unul dintre participanții la cartel, Clarios, nu a fost sancționat, deoarece a cooperat cu autoritățile europene și a dezvăluit existența schemei, beneficiind de programul de clemență al UE.

Poziția ROMBAT: Compania a emis un comunicat prin care afirmă că respectă legislația europeană și va analiza decizia Comisiei pentru a formula răspunsul adecvat. „Suntem dedicați respectării normelor privind concurența și colaborăm cu autoritățile pentru clarificarea situației.”

Decizia a fost adoptată de Comisia Europeană sub autoritatea comisarului pentru concurență, Teresa Ribera, care gestionează politica privind respectarea normelor de concurență în cadrul Executivului comunitar. În comunicat se menționează că „aceste practici afectează concurența pe piața bateriilor auto și pot conduce la prețuri mai mari pentru consumatori și industrii. Aplicarea regulilor Uniunii Europene în astfel de cazuri este esențială pentru menținerea unei piețe interne competitive.”

ROMBAT produce baterii pentru autoturisme, camioane și utilaje agricole. Compania deține facilități integrate, inclusiv un centru de reciclare a bateriilor. În ultimii ani, ROMBAT a realizat investiții semnificative pentru extinderea capacităților de producție, inclusiv inaugurarea unei linii de producție pentru baterii Heavy Duty destinate vehiculelor de mare tonaj. Reprezentanții companiei menționează că aceste investiții reflectă angajamentul ROMBAT pentru standarde înalte de calitate și sustenabilitate, respectiv pentru respectarea normelor europene.

***