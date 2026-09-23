Comisia Europeană respinge apelurile de a amâna eliminarea treptată a invertoarelor electrice chinezești – Probleme de securitate cibernetică

Comisia Europeană nu va prelungi termenul-limită de 1 noiembrie pentru eliminarea treptată a invertoarelor produse în China din proiectele energetice finanțate de UE, în ciuda solicitărilor investitorilor și ale industriei energiei regenerabile de a acorda mai mult timp.

Organizațiile din industrie și investitorii instituționali sperau ca Bruxelles-ul să amâne termenul, pe fondul preocupărilor legate de disponibilitatea și costul alternativelor. Însă oficialii UE au declarat pentru Euronews că Executivul comunitar intenționează să respecte calendarul stabilit.

Începând cu 1 noiembrie, proiectele conectate la rețeaua electrică a UE sau care urmează să fie conectate la aceasta vor trebui să excludă furnizorii considerați cu risc ridicat sau să treacă treptat la invertoare furnizate de companii care nu sunt considerate cu risc ridicat.

Decizia lasă în mare parte fără răspuns preocupările industriei și ale investitorilor, în condițiile în care termenul-limită se apropie.

La începutul acestui an, executivul UE a adoptat orientări interimare privind politica de finanțare, care restricționează utilizarea fondurilor europene pentru proiecte de energie curată — în special proiecte solare, eoliene și de stocare — care se bazează pe invertoare provenite de la furnizori cu risc ridicat, adică firme chineze precum Huawei.

Preocupări legate de securitatea cibernetică

Măsura a fost determinată de preocupări legate de securitatea cibernetică, în special de riscul ca producătorii să poată accesa și manipula de la distanță invertoarele, ceea ce ar putea destabiliza rețelele electrice și provoca pene de curent.

Inițiativa a generat însă și preocupări semnificative în rândul investitorilor instituționali, precum Banca Europeană de Investiții, și al sectorului energiei regenerabile. Aceștia au pus sub semnul întrebării capacitatea producătorilor alternativi de invertoare de a asigura volumele necesare la costurile cerute.

În urma unei mese rotunde organizate în iunie, special pentru abordarea acestor preocupări, reprezentanții industriei și investitorii sperau ca pentru termenul-limită de 1 noiembrie să fie acordate derogări.

Calendarul Comisiei este nerealist, acuză industria

Părțile interesate susțin că calendarul stabilit de Comisie este nerealist și ar putea genera probleme financiare și practice semnificative pentru proiectele de energie regenerabilă, într-un moment în care costurile energiei cresc puternic în întreaga UE.

Inițial, serviciile Comisiei au avut opinii diferite, Secretariatul-General susținând cel mai ferm o abordare strictă, în opoziție cu Direcția Generală pentru Parteneriate Internaționale. Această diferență pare să se fi redus, iar în cadrul executivului UE se conturează acum o poziție mai unitară.

Unii dintre reprezentanții industriei încă speră că Comisia va acorda derogări de la caz la caz, în loc să blocheze complet un proiect, așa cum s-ar putea întâmpla atunci când întârzierile sunt provocate de circumstanțe neprevăzute, precum întârzieri în procesul de obținere a autorizațiilor.

Cu toate acestea, managerii de proiect și investitorii vor trebui acum să se conformeze noilor cerințe și să revizuiască bugetele. Costurile suplimentare nu se limitează la invertoare, ci includ și garanțiile, precum și serviciile conexe, cum ar fi mentenanța.

La rândul său, Comisia afirmă că există deja o ofertă alternativă viabilă de invertoare produse în afara Chinei și că prețul plătit pentru garantarea securității infrastructurii energetice europene reprezintă un cost modest.

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