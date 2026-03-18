Comisia Europeană renunță la cerințele de majorare a capitalului băncilor, după ce SUA le-au redus

Comisia Europeană va amâna impactul reformei bancare mondiale, în încercarea de a nu-i dezavantaja pe creditorii din blocul comunitar, după decizia SUA de a reduce cerințele de capital pentru bănci, a anunțat Financial Times (FT), citând surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Luna viitoare, Bruxelles-ul va adopta legislația care prevede neutralizarea impactului pe termen scurt a revizuirii fundamentale a portofoliului de tranzacționare (FRTB), susțin sursele.

În concordanță cu normele Basel III, acest cadru încorporează tehnici mai sofisticate de măsurare a riscurilor, pentru a corela mai bine cerințele de capital ale băncilor cu riscurile reale din activitățile lor de piață. Standardele Basel sunt norme bancare globale ale Comitetului de supraveghere bancară de la Basel, care vizează asigurarea faptului că băncile dispun de suficient capital, pot face față tensiunilor financiare și pot gestiona riscurile de lichiditate, a precizat recent Comisia Europeană.

FRTB introduce un cadru mai sensibil la risc pentru activitățile de tranzacționare, înlocuind modelele mai vechi cu reglementări mai stricte privind modul în care băncile măsoară potențialele pierderi și alocă rezervele de capital (capital buffers).

Autoritatea bancară europeană (EBA) estimează că implementarea FRTB va spori cerințele de capital pentru acoperirea riscului de piață cu aproximativ 30% în medie, cu o creștere de până la 80% pentru unele bănci.



Planul Bruxelles-ului este de a introduce un multiplicator temporar care anulează sporirea cerințelor pentru activitățile de tranzacționare ale băncilor pentru o perioadă de până la trei ani, susțin sursele.

Autoritățile de reglementare se confruntă cu cronologii divergente între jurisdicții. Anul acesta, Marea Britanie a amânat implementare a FRTB până în 2028, citând necesitatea unei mai mari armonizări internaționale. Rezerva Federală a SUA (Fed) a anunțat că intenționează să implementeze standardele Basel într-un mod în care ‘să scadă cerințele cu un nivel limitat’ pentru marile bănci, inclusiv JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs și Morgan Stanley.

Aceste evoluții îngrijorează Comisia, pe fondul temerilor că băncile europene s-ar putea confrunta cu cerințe de capital disproporționat mai ridicate dacă UE implementează complet FRTB.

Amânarea vine pe fondul unei revizuiri mai ample a reglementărilor bancare din UE, care ar urma să fie anunțată anul acesta, în urma solicitărilor creditorilor și autorităților de a reduce povara reglementărilor și a spori competitivitatea blocului comunitar.

Dar criticii sunt îngrijorați că va fi subminat cadrul internațional stabilit după criza financiară din 2008.

„Riscurile de pe piață nu au dispărut în ultimul deceniu. Ceea ce s-a atenuat este amintirea motivelor pentru care s-au introdus aceste reglementări’, a avertizat Julia Symon, de la Finance Watch.

