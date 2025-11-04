cursdeguvernare

miercuri

5 noiembrie, 2025

Europa & Lumea

Comisia Europeană: R. Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negociere

De Iulian Soare

4 noiembrie, 2025

Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negociere, se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene.
Clusterele ar putea fi deschise până la sfârșitul acestui an, scrie Moldpres.

Comisia Europeană a adoptat astăzi Pachetul anual de extindere, care evaluează progresele realizate de statele partenere în ultimele 12 luni pe drumul integrării europene. Potrivit documentului, Republica Moldova a avansat semnificativ în procesul de aderare, completând etapa de examinare tehnică (screening) și îndeplinind condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negociere.

Executivul european salută angajamentele autorităților moldovene de a închide provizoriu negocierile până la începutul anului 2028, considerând acest obiectiv „ambițios, dar realizabil”, dacă se menține ritmul actual al reformelor. Comisia remarcă progrese în domeniile statului de drept, reformei administrației publice și funcționării instituțiilor democratice, însoțite de sprijin parlamentar consistent pentru parcursul european al țării.


Comisarul pentru extindere, Marta Kos, a evidențiat că 2025 a fost un an de progrese importante pentru extinderea UE. Republica Moldova, alături de Ucraina, Albania și Muntenegru, se află printre liderii reformei.

„Dacă ritmul și calitatea reformelor se vor menține, este posibil ca negocierile de aderare să fie încheiate în următorii ani. Realizată corect, o Uniune mai extinsă va face Europa mai puternică. Comisia va insista asupra celor mai înalte standarde de reformă, în special în domeniile statului de drept, al instituțiilor democratice și al libertăților fundamentale. Nu vor exista scurtături. Un continent unit reprezintă cel mai puternic răspuns în fața celor care încearcă să divizeze și să destabilizeze Europa”, a declarat Marta Kos.

Pachetul de extindere reafirmă angajamentul Uniunii Europene de a sprijini țările candidate – Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, Albania, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Turcia și Georgia – în procesul de consolidare a democrației, a statului de drept și a economiilor lor.

Muntenegru, care a început negocierile de aderare în 2012, este considerat cel mai avansat candidat dintre cei șase din Balcanii de Vest. Negocierile de aderare cu Muntenegru s-ar putea încheia până la sfârșitul lui 2026 dacă reformelor vor continua, iar cele cu Albania până la finalul lui 2027.

(Citește și: Maia Sandu: Republica Moldova este pregătită să înceapă următoarea etapă de negocieri cu Uniunea Europeană – Ungaria blochează procesul)

***


