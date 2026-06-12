Comisia Europeană propune un pachet de sprijin de 540 mil. euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor

Comisia Europeană a propus vineri un pachet de sprijin financiar în valoare de 540 de milioane de euro destinat fermierilor afectați de creșterea accentuată a prețurilor la îngrășăminte, în cadrul Planului de acțiune privind îngrășămintele, care urmărește atât acordarea unui ajutor imediat agricultorilor, cât și reducerea dependenței Uniunii Europene de importurile de fertilizanți.

Statele membre vor putea completa fondurile europene cu finanțare națională de până la 200%, astfel încât valoarea totală a sprijinului ar putea ajunge la aproximativ 1,5 miliarde de euro.

Executivul european arată că, în ultimele luni, tensiunile geopolitice și perturbările lanțurilor de aprovizionare au determinat o creștere puternică a prețurilor la îngrășăminte în Europa, afectând costurile de producție din agricultură și securitatea alimentară.

Potrivit Comisiei, primul obiectiv al pachetului este asigurarea lichidităților necesare fermierilor pentru achiziționarea îngrășămintelor necesare următorului sezon agricol. În următoarele săptămâni, Comisia intenționează să mobilizeze cele 540 de milioane de euro, după ce a propus suplimentarea rezervei agricole a UE cu încă 300 de milioane de euro din bugetul pe 2026, peste fondurile rămase disponibile.

Modificări punctuale ale PAC, care să permită statelor membre să ofere sprijin mai rapid și mai flexibil fermierilor

Al doilea pilon al pachetului constă în modificări punctuale ale Politicii Agricole Comune (PAC), care să permită statelor membre să ofere sprijin mai rapid și mai flexibil fermierilor. Măsurile includ instituirea unei noi scheme de lichiditate în cadrul dezvoltării rurale pentru situații de criză, posibilitatea acordării în avans a plăților directe către agricultori și flexibilizarea utilizării bugetului destinat plăților directe aferente anului calendaristic 2027.

Noua schemă de lichiditate va putea fi cofinanțată în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), inclusiv din fonduri neutilizate, iar statele membre vor putea adăuga finanțare națională de până la 200%. Sprijinul va putea fi acordat sub forma unei sume fixe pe hectar, prin intermediul planurilor strategice PAC, pentru a reduce povara administrativă și a accelera plata ajutoarelor.

În plus, statele membre vor putea acorda agricultorilor plăți directe în avans la o rată majorată, înainte de 16 octombrie, pentru îmbunătățirea fluxului de numerar.

„Pot confirma că am propus un pachet de sprijin financiar al UE în valoare de 540 de milioane de euro, pe care statele membre îl vor putea completa cu fonduri naționale pentru a mobiliza până la 1,5 miliarde de euro pentru ajutoarele agricole de la fața locului. Acest sprijin trebuie să ajungă la cei care au nevoie să cumpere îngrășăminte pentru următorul sezon de semănat și să își asigure recoltele viitoare”, a declarat comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen.

Planul de acțiune are și o componentă structurală, vizând consolidarea producției europene de îngrășăminte și reducerea dependenței de importuri. Comisia intenționează să încurajeze investițiile în producția internă, dezvoltarea îngrășămintelor cu emisii reduse de carbon și utilizarea alternativelor precum digestatul, prin adaptarea cadrului legislativ și stimularea economiei circulare. Totodată, Executivul european va consolida monitorizarea pieței îngrășămintelor și va continua măsurile de diversificare a surselor de aprovizionare.

Pachetul vine în contextul unei noi creșteri a prețurilor îngrășămintelor în Europa, determinată de tensiunile geopolitice și de costurile ridicate ale energiei, într-un moment în care fermierii europeni reclamă presiuni tot mai mari asupra costurilor de producție și a competitivității sectorului agricol.

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