Comisia Europeană ordonă Meta să modifice interfețele aplicațiilor Facebook și Instagram. Compania riscă o amendă de până la 6% din cifra globală de afaceri

Comisia Europeană a ordonat vineri companiei Meta Platforms să modifice interfețele platformelor Facebook și Instagram, pe motiv că provoacă prea ușor dependență, informează AFP și Agerpres.

În cazul în care Meta nu se conformează, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg este pasibilă de o amendă de până la 6% din cifra de afaceri la nivel mondial.

Bruxellesul consideră că Meta nu a evaluat corect riscul de dependență, în special pentru minori, precum și pentru adulții vulnerabili, creat din cauza funcțiilor care urmăresc reținerea atenției cât mai mult timp posibil.

Este vorba în primul rând despre fluxurile nelimitate de conținut, recomandărilor foarte personalizate și deschiderii automate a unor videoclipuri. Utilizatorii sunt incitați astfel să deruleze fără limită ecranele, crescând veniturile din publicitate ale celor două platforme.

Comisia Europeană a afirmat în cadrul unei anchete începute în mai 2024 împotriva Meta că mințile utilizatorilor intră pe „pilot automat”, cu efecte nocive asupra sănătății și utilizări compulsive.

Executivul UE este nemulțumit și de instrumentele de control parental integrate în Facebook și Instagram, care sunt prea complicat de utilizat, și de lipsa unor setări pentru limitarea timpului petrecut online de adolescenți.

Meta contestă acuzațiile

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că Meta contestă concluziile preliminare menționate, care nu țin cont de „măsurile importante” luate pentru protecția adolescenților. Meta a comunicat de asemenea că este în asentimentul Comisiei Europene privind asigurarea unui mediu online „sigur și pozitiv”.

Procedura împotriva Meta se desfășoară în cadrul Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA), conform căruia Bruxellesul a formulat cerințe similare și pentru TikTok la începutul anului.

Meta are posibilitatea de a se apăra de acuzații și de a propune măsuri de remediere.

Compania se confruntă cu acuzații similare și în Statele Unite. În martie, printr-o decizie care creează un precedent istoric, un juriu din Los Angeles a condamnat Meta și Google să îi plătească despăgubiri de șase milioane de dolari unei tinere, pe motiv că sunt răspunzătoare de crearea de dependență prin Instagram, respectiv YouTube.

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