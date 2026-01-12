Comisia Europeană oferă producătorilor chinezi de mașini electrice un ”ghidaj” pentru a evita tarifele UE : ”angajamentele de preț”. Beijingul salută decizia

Comisia Europeană a transmis luni producătorilor chinezi de vehicule electrice (EV) un „ghidaj general” pentru a încheia acorduri de vânzare a automobilelor exportate la un preț minim sau mai mare, permițându-le astfel să evite taxele UE de până la 35,3%.

Decizia Bruxelles-ului de a oferi sfaturi producătorilor chinezi de a evita tarifele generale ale UE a fost salutată de Beijing, potrivit Euractiv.

Aceste tarife, impuse în octombrie 2024 după o lungă anchetă anti-subvenții a Comisiei, sunt puternic contestate de China și de Germania, ale cărei proprii producători auto depind în mare măsură de cererea chineză. China este cel mai mare producător și exportator de EV-uri din lume.

Mișcarea indică o relaxare a tensiunilor

Mișcarea de luni indică o relaxare a tensiunilor dintre Bruxelles și Beijing, exacerbate din cauza excedentului comercial masiv al Chinei, controalelor la exportul mineralelor critice și legăturilor tot mai profunde cu Rusia după invazia pe scară largă a Moscovei în Ucraina în 2022.

Decizia „nu este doar benefică pentru dezvoltarea sănătoasă a relațiilor economice și comerciale China-UE, ci și pentru menținerea unui sistem de comerț internațional bazat pe reguli”, a declarat ministerul comerțului din China într-un comunicat după nota Comisiei.

Camera de Comerț a Chinei în Uniunea Europeană (CCCEU), care reprezintă peste o mie de firme chineze care activează în bloc, a salutat de asemenea această măsură.

„Acest rezultat constructiv va stimula semnificativ încrederea pe piață, oferind un mediu mai stabil și previzibil pentru producătorii chinezi de vehicule electrice și pentru companiile din lanțul de aprovizionare care operează în Europa”, a spus CCCEU.

Comisia minimalizează semnificația ghidajului transmis producătorilor chinezi

Documentul de ghidare al Comisiei menționează că ofertele de „angajament de preț” ar trebui să fie „suficiente pentru a elimina efectele dăunătoare ale subvențiilor” pe care producătorii chinezi de EV-uri le-ar primi de la Beijing.

Acestea ar trebui, de asemenea, să aibă același efect ca tarifele, să fie aplicabile în practică, să împiedice companiile să compenseze pierderile în altă parte și să se alinieze cu obiectivele mai largi ale politicii UE, a declarat Bruxelles-ul.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gill, a minimalizat semnificația măsurii.

„Să ne calmăm puțin cu toții”, a spus Gill, adăugând că decizia nu înseamnă că taxele UE asupra EV-urilor chineze vor fi eliminate în cele din urmă. „Este doar un ghidaj în această etapă, nimic mai mult.”

