Comisia Europeană: datoria României va ajunge la 90% din PIB în 2035, dacă nu sunt luate noi măsuri – Evoluțiile penru Ungaria, Polonia și Slovacia

Efortul de consolidare fiscală al României se reflectă într-o îmbunătățire a perspectivei privind datoria publică în 2035, cu o scădere de aproximativ 15 puncte procentuale între calculele din 2024 și cele din 2025 ale Comisiei Europene, potrivit unui raport realizat de analiștii Erste Group Research. Proiecțiile Comisiei Europene calculează raportul dintre datoria publică brută și PIB al țărilor europene pe un orizont de 10 ani.

Aceste proiecții ilustrează modul în care ar evolua datoria în absența unor măsuri suplimentare de consolidare fiscală, ele fiind publicate de Comisie într-un raport intitulat Debt Sustainability Monitor (DSM – sustenabilitatea datoriilor publice). Calculele Comisiei includ ipoteze privind soldurile bugetare primare structurale (fără cheltuielile cu dobânzile), creșterea economică, ratele dobânzilor, inflația și cheltuielile asociate îmbătrânirii populației.

România este inclusă în categoria țărilor cu risc ridicat din perspectiva sustenabilității fiscale, din cauza deficitului tot mai mare. Deficitul bugetar al României a scăzut de la 9,3% (ESA) din PIB în 2024 la 7,9% în 2025 și este de așteptat să continue să se reducă, deși datoria rămâne pe o traiectorie ascendentă pe termen scurt, iar vulnerabilitățile fiscale continuă să fie semnificative, arată analiștii Erste.

Proiecție Comisia Europeană: dacă o ține tot așa, fără noi corecții asupra politicii fiscale, România va ajunge la o datorie publică de peste 90% în 2035

Concret, în ediția DSM din 2025, Comisia estimează că, în scenariul fără măsuri suplimentare de politică fiscală, datoria publică a României ar ajunge în 2035 la circa 90% din PIB, față de aproximativ 106% din PIB în proiecția publicată cu un an înainte. Revizuirea în jos, de circa 15-16 puncte procentuale, este una dintre cele mai ample din regiune, însă traiectoria rămâne ascendentă: de la un nivel de aproximativ 58% din PIB în 2025, datoria ar continua să crească semnificativ în următorul deceniu în absența unor noi măsuri de consolidare fiscală

România este inclusă în categoria țărilor cu risc ridicat din perspectiva sustenabilității fiscale, din cauza deficitului tot mai mare. Deficitul bugetar al României a scăzut de la 9,3% (ESA) din PIB în 2024 la 7,9% în 2025 și este de așteptat să continue să se reducă, deși datoria rămâne pe o traiectorie ascendentă pe termen scurt, iar vulnerabilitățile fiscale continuă să fie semnificative, arată analiștii Erste.

”În același timp, creșteri vizibile ale datoriei publice proiectate au fost înregistrate în Ungaria, Polonia și Slovenia și, într-o măsură mai redusă, în Croația, Cehia și Slovacia. În special, în scenariul fără modificări suplimentare de politică, ponderea datoriei în PIB ar depăși 100% în Ungaria, Polonia și Slovacia în următorii zece ani. Mai multe economii din Europa Centrală și de Est au încă niveluri ale datoriei publice mai reduse decât economiile din Europa Occidentală, însă deficitele primare persistente, costurile mai ridicate cu serviciul datoriei și cheltuielile asociate îmbătrânirii populației pot eroda treptat acest avantaj”, mai punctează analiștii.

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