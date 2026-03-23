Comisia Europeană cere explicații Ungariei, după presupuse scurgeri de informații către Rusia de la reuniuni europene

Comisia Europeană a calificat luni drept „foarte îngrijorătoare” informațiile din presă care indică faptul că șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto (foto), ar transmite informații către Rusia despre discuțiile cu ușile închise ale miniștrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene.

„Informațiile despre ministrul de externe ungar, dezvăluind, se presupune, omologului său rus discuții cu ușa închisă ale Consiliului la nivel ministerial, sunt foarte îngrijorătoare”, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar pentru afaceri externe Anitta Hipper, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că „relația de încredere între statele membre, precum și între acestea și instituții, este fundamentală pentru funcționarea UE”.

„Sperăm ca guvernul ungur să ofere clarificări, a adăugat purtătoarea de cuvânt, care a refuzat în repetate rânduri să ofere mai multe informații despre acest subiect.

Sâmbătă, ziarul american The Washington Post a scris că serviciul de informații externe al Rusiei propusese înscenarea unei tentative de asasinare a prim-ministrului ungur Viktor Orban pentru a consolida campania electorală a acestuia în perspectiva alegerilor cruciale din aprilie într-o operațiune denumită „The Gamechanger”.

În articol se mai afirma, de asemenea, că ministrul ungur de externe Peter Szijjarto obișnuia să îl sune frecvent pe omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a-l informa despre evoluția discuțiilor din cadrul reuniunilor Consiliului UE.

Ministrul ungar de externe a calificat informațiile drept „zvonuri”, pe rețeaua socială X.

