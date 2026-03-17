Comisia Europeană, aproape de încheierea unui acord de liber schimb cu Australia – Fermierii europeni pregătesc noi proteste

Uniunea Europeană a comunicat că este aproape de finalizarea unui acord comercial de liber schimb cu Australia, după ani de negocieri.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a comunicat într-o scrisoare adresată liderilor UE că discuțiile cu autoritățile australiene au intrat „în ultima fază”, relatează Bloomberg.

„Aceasta va marca încă o etapă importantă în diversificarea parteneriatelor internaționale ale Europei”, a spus ea, adăugând că acordul va spori „capacitatea Europei de a modela standarde globale și de a asigura lanțuri de aprovizionare reziliente”.

Von der Leyen s-ar putea deplasa în Australia chiar în acest weekend pentru a semna acordul, potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile, care au vorbit sub condiția anonimatului. Nimic nu a fost încă finalizat, iar discuțiile sunt încă în desfășurare.

Comisarul pentru comerț, Maros Sefcovici, după ce a discutat luni cu omologul său australian, Don Farrell, a scris pe X că cele două părți „se îndreaptă în direcția corectă”.

Atât Australia, cât și UE vor să-și consolideze legăturile economice, împărtășind aceleași idealuri liberal-progresiste, în încercarea de rezista barierelor tarifare impuse de administrația Trump și de restricțiile recente ale Chinei comuniste pentru livrările de minerale critice. UE a încheiat recent acorduri comerciale de liber schimb cu India și cu America de sud – Mercosur – finalizând rundele de negocieri care au durat ani de zile.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să comenteze stadiul discuțiilor cu Australia.

Blocajul din încheierea unui acord este generat de presiunile australienilor ca UE să accepte liberalizarea importurilor de carne de vită în principal. Însă importurile de produse agricole reprezintă o chestiune sensibilă pentru UE, care dorește să-și protejeze propriul sector agricol. În plus, fermierii europeni sunt deja exasperați de efectele importurilor fără taxe vamale, cum rezultă din acordurile Mercosur sau cu Ucraina.

Negocierile comerciale dintre Australia și UE au eșuat în 2023, când Australia a renunțat la un acord aproape finalizat, nemulțumită că europeni nu au acceptat o cotă majorată de importuri de carne de vită scutită de taxe vamale.

