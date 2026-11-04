Comisia Europeană – agendă legislativă mai restrânsă pentru 2027 și renunțare la proiecte blocate

Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pentru 2027, care prevede 23 de inițiative noi, față de 38 în 2026, potrivit Politico. Bruxelles-ul își propune să se concentreze pe aplicarea legislației existente, reducerea birocrației și consolidarea competitivității economice, într-un an în care agenda legislativă va fi mai restrânsă.

Printre proiectele la care Comisia intenționează să renunțe se numără reforma Directivei privind impozitarea energiei, propusă în 2021 și blocată în negocierile dintre statele membre, precum și directiva privind afirmațiile ecologice ale companiilor (Green Claims), care urmărea să oblige firmele să demonstreze afirmațiile referitoare la impactul asupra mediului al produselor și serviciilor.

În total, Comisia a anunțat retragerea a 18 propuneri legislative și abrogarea a 14 acte normative care nu mai sunt considerate adecvate scopului.

Priorități: energie, materii prime critice, simplificarea regulilor

Printre prioritățile pentru 2027 se numără măsurile de reducere a prețurilor la energie, crearea unei Corporații europene pentru materii prime critice și simplificarea regulilor din sectorul bancar, transporturi, locuințe și domeniul digital. Comisia va propune și un pachet pentru facilitarea construcției și renovării locuințelor, precum și măsuri pentru sprijinirea instalării pompelor de căldură.

În domeniul apărării, executivul european pregătește un nou instrument pentru dezvoltarea capacităților strategice, inclusiv transport militar, realimentare aer-aer și apărare spațială și cibernetică. UE va continua, de asemenea, cooperarea industrială în domeniul apărării cu Ucraina și sprijinul pentru Kiev.

Pe plan extern, Comisia urmărește aprofundarea relațiilor comerciale cu India, Indonezia, Australia, Filipine și Thailanda, precum și consolidarea cooperării strategice cu Canada.

În domeniul mediului, sunt prevăzute o inițiativă europeană privind apa, un plan privind valurile de căldură și revizuirea standardelor de emisii de CO2 pentru vehiculele grele.

Potrivit raportului anual de sinteză pentru 2026, Comisia a deschis 874 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către statele membre, cel mai mare număr din ultimii zece ani. Dintre acestea, 61 au fost înaintate Curții de Justiție a UE, iar în 25 de cazuri au fost solicitate sancțiuni financiare. Alte 499 de proceduri au fost închise după ce statele membre au respectat legislația europeană.

Comisia estimează că cele 12 pachete omnibus și celelalte inițiative de simplificare prezentate de la începutul mandatului pot genera economii anuale de peste 22 de miliarde de euro.

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