Comisia Europeană acordă un contract de 180 mil. € către patru furnizori europeni de servicii cloud

Comisia Europeană a acordat un contract în valoare de 180 de milioane de euro pentru servicii cloud suverane către patru furnizori europeni, pe o perioadă de șase ani, ca parte a eforturilor de a reduce dependența blocului de tehnologiile non-europene, potrivit Reuters.

Licitația, lansată în octombrie 2025, a fost câștigată de Post Telecom din Luxemburg, StackIT din Germania, unitatea de centre de date Scaleway a companiei franceze Iliad și Proximus din Belgia.

„Această licitație sprijină eforturile mai ample ale Comisiei de a-și consolida propria suveranitate, întărind controlul strategic asupra tehnologiilor și infrastructurilor cheie”, a precizat executivul Uniunii Europene într-un comunicat.

Furnizorii au fost selectați pe baza alinierii lor la Cadrul de Suveranitate Cloud al Comisiei, pentru care au trebuit să asigure că entitățile din afara UE au un control limitat asupra tehnologiilor utilizate sau asupra serviciilor furnizate, a precizat Comisia.

„Extinderea utilizării cloud-ului UE este esențială pentru consolidarea suveranității digitale a Europei”, a declarat Henna Virkkunen, responsabilul UE pentru domeniul digital, pe platforma X.

Post Telecom aduce ca parteneri OVHcloud și CleverCloud, în timp ce Proximus conduce un consorțiu format din Mistral AI, Clarence, Thales și joint venture-ul de centre de date S3NS al Google Cloud.

Fondatorul și CEO-ul OVHcloud, Octave Klaba, a declarat într-o postare pe X că acest consorțiu a fost selectat pentru a furniza servicii cloud pentru cele peste 40 de agenții ale Comisiei Europene, permițându-le „să demonstreze că există alternative credibile în Europa”.

Acțiunile OVHcloud, listate la Paris, au crescut după anunț și erau în urcare cu aproximativ 2,5% la ora 10:05 GMT.

