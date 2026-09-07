Comisia Europeană a pregătit regulile pentru limitarea accesului companiilor chineze la contractele publice

Uniunea Europeană se pregătește să introducă noi reguli care ar putea permite guvernelor și autorităților locale să excludă companii din China de la anumite contracte publice, în cadrul unui nou pachet legislativ destinat sprijinirii industriei europene, relatează Financial Times.

Potrivit unor propuneri consultate de publicația britanică, autoritățile publice europene ar urma să poată acorda prioritate companiilor europene în cadrul licitațiilor, în special în cazul ofertanților proveniți din țări care nu oferă acces reciproc la propriile piețe de achiziții publice.

Măsura face parte din eforturile Bruxelles-ului de a proteja industria europeană în fața concurenței chineze și de a reduce deficitul comercial al UE cu China. Achizițiile publice reprezintă aproximativ 15% din produsul intern brut al Uniunii Europene.

Noile reguli nu ar impune însă procente obligatorii privind ponderea produselor europene și nici excluderea automată a companiilor din state terțe. Astfel, o autoritate publică ar putea în continuare să atribuie un contract unei companii chineze dacă aceasta prezintă o ofertă mai avantajoasă decât competitorii europeni.

În schimb, autoritățile care evaluează ofertele ar urma să primească o bază legală explicită pentru a exclude ofertanți din țări care nu asigură acces reciproc la propriile contracte publice.

Propunerea ar putea amplifica tensiunile comerciale dintre Bruxelles și Beijing. China s-a opus anterior unor măsuri europene similare, inclusiv în domeniul legislației privind securitatea cibernetică.

Noile reguli ar putea genera, de asemenea, solicitări din partea altor parteneri comerciali ai UE, precum Canada și Japonia, pentru a beneficia de un tratament similar.

Deficitul comercial al Uniunii Europene cu China a ajuns la aproximativ un miliard de euro pe zi, alimentând presiunile politice pentru adoptarea unor măsuri de protejare a industriei europene.

Potrivit unui oficial european citat de Financial Times, măsurile privind achizițiile publice nu ar urma să se aplice partenerilor comerciali care oferă acces deschis la propriile piețe publice. Companiile din Regatul Unit și din țările Spațiului Economic European nu sunt, prin urmare, așteptate să fie vizate de aceste restricții.

Propunerile urmează să fie prezentate în această săptămână de comisarul european pentru industrie, Stéphane Séjourné (foto).

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