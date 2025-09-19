Comisia Europeană a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: măsurile vizează energia, sectorul bancar și criptomonedele

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotrivit Rusiei propus de Comisia Europeană prevede noi restricții asupra gazului rusesc și a instituțiilor financiare, a anunțat vineri președinta Ursula von der Leyen.

„Rusia a arătat întreaga amploare a disprețului său față de diplomație și dreptul internațional”, a spus von der Leyen, făcând referire la atacul asupra birourilor UE din Kiev luna trecută și la încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către drone. „Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea.”

Pachetul include o interdicție asupra importului de gaz natural lichefiat (LNG) din Rusia în UE, un plafon al prețului petrolului de 47,6 de dolari, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave care transportă petrol rusesc, încălcând restricțiile G7.

Pachetul trebuie aprobat de toate cele 27 de state membre ale UE în săptămânile următoare.

„Sancționăm acum 118 nave suplimentare din flota fantomă. În total, peste 560 de nave sunt acum incluse pe lista sancțiunilor UE. Companiile majore de comerț cu energie Rosneft și Gazpromneft vor fi acum supuse unei interdicții totale de tranzacții, iar alte companii vor fi de asemenea supuse înghețării activelor”, a spus președinta Comisiei.

În plus, Comisia propune sancționarea rafinăriilor, traderilor de petrol și companiilor petrochimice din țări terțe (inclusiv China) care cumpără petrol rusesc încălcând sancțiunile.

„Pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor viza platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede. Punem pe listă bănci străine conectate la sistemele alternative ruse de plăți și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale”, a adăugat ea.

Alte măsuri:

Noi restricții de export pentru articole și tehnologii utilizate pe câmpul de luptă (inclusiv componente pentru drone).

Listarea a 45 de companii din Rusia și din țări terțe care oferă sprijin direct sau indirect complexului militar-industrial rus.

Crearea unui mecanism de finanțare pentru apărarea Ucrainei pe baza activelor rusești înghețate: Se propune un împrumut de reparații pentru Ucraina, finanțat din veniturile generate de aceste active. Activele propriu-zise nu vor fi atinse. Împrumutul va fi rambursat de Ucraina doar după ce Rusia plătește reparațiile de război.

Cele mai eficiente măsuri depinde de implicarea SUA

Liderii europeni s-au angajat să mențină presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, pe fondul eforturilor diplomatice în creștere pentru a forța Kremlinul să negocieze.

Totuși, oficialii au recunoscut în privat că cele mai eficiente măsuri vor veni doar dacă SUA vor accepta restricții economice dure și o aplicare mai strictă. O echipă tehnică de nivel înalt a fost trimisă la Washington săptămâna trecută și discuțiile sunt în desfășurare.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus însă că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei dacă țările NATO își vor finaliza ieșirea din petrolul rusesc – o cerință dificilă, având în vedere că țări precum Turcia, Ungaria și Slovacia au refuzat să găsească furnizori alternativi.

Trump și-a repetat apelul în timpul unei vizite de stat în Marea Britanie săptămâna aceasta, spunând: „dacă prețul petrolului scade, Putin va renunța … Nu va avea de ales. Va renunța la acel război.”

Răspunzând pachetului, comisarul ucrainean pentru sancțiuni, Vladyslav Vlasiuk, a spus: „noi, desigur, ne dorim cât mai multe sancțiuni dure posibil. Dar înțelegem, de asemenea, că unele măsuri sunt mai greu de adoptat decât altele și avem mult respect pentru efortul depus de partenerii noștri până acum.”

„Acesta este doar începutul”, a adăugat el. „Vom vedea multe evoluții în domeniul sancțiunilor în săptămânile și lunile următoare.”

***