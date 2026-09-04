Ursula von der Leyen cere clarificări României privind „amendamentul Fritz” din legea integrității

Comisia Europeană solicită clarificări României privind așa numitul „amendament Fritz” din Legea integrității, într-o corespondență la nivel tehnic între Bruxelles și București.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite oficial că subiectul este în atenția ei.

Subiectul se referă la suspiciunea de încălcare a legislației europene în cazul așa-numitului amendament Fritz, care își va pierde mandatul de primar al Timișoarei în urma adoptării unei modificări propuse de PSD la legea ANI.

USR avertizează că legea ANI încalcă dreptul european care nu permite retroactivitatea unei legi.

Președinta Comisiei Europene transmite că analizează cu maximă atenție problemele reclamate la „amendamentul Fritz ” din Legea Integrității. Și spune că are la îndemână toate instrumentele să aplice sancțiuni financiare României și să blocheze ultima cerere de plată, dacă prevederea încalcă valorile europene și statul de drept.

În cazul în care Comisia va ajunge la concluzia că articolul X din proiectul de lege duce la un impediment evident în aplicarea legislaţiei UE, Comisia va fi nevoită să aibă în vedere consecinţele care se impun în privinţa cererii de plată.

Guvernul a cerut urgentarea evaluării amendamentului

Guvernul face toate demersurile pentru a se asigura că România va încasa integral cele 770.000.000 de euro aferente jalonului PNRR referitor la noile reglementări de integritate, după ce la nivel european, dar și în societatea românească, au apărut suspiciuni privind respectarea principiilor dreptului european de către noua lege ANI, a anunțat joi un comunicat al executivului.

Procedural, verificarea îndeplinirii Jalonului 431 – „Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică” – va fi făcută după depunerea cererii de plată numărul 6, care include acest jalon, adică în luna octombrie.

Guvernul consideră însă că verificarea trebuie finalizată cât mai repede cu putință, astfel încât, dacă vor fi identificate neconcordanțe ale legii cu dreptul european, modificările în vederea alinierii la dreptul european să poată fi realizate în timp util.

O verificare finalizată în timp util ar permite, dacă va fi cazul, adoptarea eventualelor modificări necesare, astfel încât să fie protejate atât interesele financiare ale României în ceea ce privește fondurile aferente Jalonului 431, cât și efectele juridice ale legii.

Premierul și ministrul de Externe au cerut urgentarea verificării respectării dreptului european

Premierul Ilie Bolojan și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au solicitat urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european, în cadrul unei întâlniri tehnice, în format hibrid, cu comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, și cu directori de specialitate.

Guvernul infirmă categoric orice informație din spațiul public privind solicitări sau sugestii de tăiere a fondurilor europene. Dimpotrivă, tocmai absorbția acestor fonduri și valorificarea integrală a resurselor disponibile pentru România reprezintă prioritatea Guvernului.

Orice neconformitate cu dreptul european care nu ar fi identificată și corectată cu celeritate poate genera riscuri importante, menționează Guvernul.

****