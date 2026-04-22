Comisia aprobă schemele de ajutor de stat din Bulgaria, Germania și Slovenia pentru scăderea prețurilor la electricitate în industria energointensivă

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 3,8 miliarde de euro notificată de Germania pentru sprijinirea industriilor mari consumatoare de energie, într-un demers care vizează menținerea competitivității industriale, potrivit executivului european.

Schema, care se va derula în perioada 2026–2028, urmărește să compenseze parțial costurile ridicate ale energiei electrice suportate de companiile din sectoare expuse concurenței internaționale, precum industria chimică, metalurgia, producția de hârtie, sticlă sau materiale de construcții. Măsura vine în contextul în care aceste industrii sunt deosebit de vulnerabile la creșterea prețurilor la energie și la riscul de relocare a producției în afara Uniunii Europene.

Potrivit Comisiei, ajutorul va fi acordat sub formă de compensații directe, calculate anual în funcție de consumul de energie electrică și de evoluția prețurilor pe piețele angro. Beneficiarii vor putea primi sprijin doar pentru o parte din costurile eligibile, pentru a evita supracompensarea și distorsionarea concurenței pe piața internă.

Executivul european a subliniat că schema respectă regulile UE privind ajutorul de stat, fiind „necesară, adecvată și proporțională” pentru atingerea obiectivelor urmărite. În același timp, măsura include condiționalități stricte: companiile beneficiare trebuie să realizeze investiții în decarbonizare, eficiență energetică sau electrificarea proceselor industriale, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Schema germană este concepută și pentru a limita fenomenul de „relocare a emisiilor de carbon” (carbon leakage), prin care companiile ar putea muta producția în jurisdicții cu standarde de mediu mai puțin stricte. Prin reducerea presiunii costurilor energetice, autoritățile europene încearcă să păstreze capacitățile industriale în interiorul UE și să evite pierderea locurilor de muncă.

Comisia a aprobat scheme și pentru Bulgaria și Slovenia

Comisia Europeană a aprobat și două scheme mai mici, în valoare de 334 milioane de euro pentru Bulgaria și 90 milioane de euro pentru Slovenia, destinate sprijinirii industriilor energointensive și reducerii impactului costurilor ridicate la energie.

