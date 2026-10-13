Comisia aprobă preluarea companiei Artrom Steel Tubes din România de către gigantul Tenaris

Preluarea controlului unic asupra companiei Artrom Steel Tubes S.A. din România de către Tenaris S.A. din Luxemburg a fost aprobată marți de Comisia Europeană.

Tranzacția se referă în principal la fabricarea tuburilor din oțel.

„Comisia a concluzionat că tranzacția notificată nu ar ridica probleme de concurență, având în vedere că concurenții credibili ar continua să aprovizioneze clienți pe piețele pe care părțile își desfășoară activitatea. Tranzacția notificată a fost examinată în cadrul procedurii obișnuite de examinare a concentrărilor economice”, anunță un comunicat al executivului UE.

Finalizarea tranzacției este estimată în trimestrul al patrulea din 2026, sub rezerva ultimelor avize guvernamentale din România.

Prin achiziția Artrom (evaluată la 86 mil. euro), Tenaris își adaugă în portofoliu uzina de țevi din Slatina (capacitate de 200.000 tone) și oțelăria din Reșița (capacitate de 450.000 tone de oțel), dublându-și practic amprenta industrială pe piața din România și din Europa Centrală.

Se preconizează că achiziția va extinde gama de produse industriale de țevi a Tenaris, consolidându-i capacitatea de a deservi clienții din segmentul industrial european.

Tranzacție în valoare de 84 mil. euro

Prețul de achiziție convenit este de 86 de milioane de euro, așa cum a fost anunțat de Tenaris în luna mai. Tranzacția a fost stabilită pe o bază cash-free / debt-free (fără numerar și fără datorii).

Artrom Steel Tubes S.A. este un producător român de oțel și țevi din oțel fără sudură, având o capacitate anuală de producție a oțelului de aproximativ 450.000 de tone metrice la unitatea sa din Reșița și o capacitate de laminare a țevilor fără sudură de până la 200.000 de tone metrice la unitatea sa din Slatina.

Este de așteptat ca achiziția să extindă gama de produse de țevi industriale și amprenta de producție a Tenaris, consolidându-i capacitatea de a servi clienții din segmentul industrial european, menționa comunicatul companiei Tenaris.

Tenaris este cel mai mare producător și furnizor mondial de țevi din oțel și servicii conexe destinate industriei energetice (petrol, gaze, energie regenerabilă) și altor aplicații industriale.

În România, Tenaris operează prin divizia TenarisSilcotub și este unul dintre cei mai mari exportatori din sectorul industrial românesc.

Este prezentă în nouă oraşe din România şi operează unităţi de producţie complet integrate, de la colectarea şi pregătirea fierului vechi în Popeşti-Leordeni, Braşov şi Iernut, la elaborarea oţelului în Călăraşi şi realizarea de produse tubulare cu valoare adăugată mare la Zalău:

Uzina de la Zalău (Sălaj): Fabrica principală de țevi fără sudură, cu o capacitate anuală de aprox. 180.000 de tone, specializată în produse pentru industrie și sectorul energetic.

Oțelăria de la Călărași: Furnizează materie primă (țagle de oțel) pentru uzina din Zalău, având o capacitate anuală de aprox. 470.000 de tone.

Linii de finisare și servicii: Deține facilități suplimentare la Cluj-Napoca, Ploiești, Câmpina, precum și o rețea de servicii pentru clienți.

****