Comisia aprobă ajutorul de stat pentru Banca de Investiții și Dezvoltare a României – Evaluarea

Comisia Europeană a aprobat vineri, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, măsurile notificate de România în favoarea băncii sale naționale de investiții și dezvoltare – Banca de Investiții și Dezvoltare S.A. (BID), arată un comunicat al executivului comunitar.

Reamintim că România a notificat Comisiei planurile sale vizând consolidarea capacității BID de a sprijini investițiile și dezvoltarea economică prin majorarea bazei sale de capital cu un miliard de euro și prin prelungirea garanției de stat existente, care ar fi expirat în 2028, până la 31 decembrie 2032.

Evaluarea Comisiei

Comisia a evaluat măsurile în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea UE (TFUE), care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții.

Constatările Comisiei:

Măsurile facilitează dezvoltarea activităților economice într-o serie de sectoare care continuă să se confrunte cu deficite de finanțare și cu dificultăți în obținerea unei finanțări suficiente de pe piață. Prin împrumuturi, garanții și finanțare prin capitaluri proprii, BID sprijină investițiile în domenii precum energia din surse regenerabile, banda largă, infrastructura locală, porturile și aeroporturile, iar extinderea mandatului său îi va permite să răspundă nevoilor de finanțare în alte sectoare strategice, cum ar fi apărarea, producția de înaltă tehnologie, industriile cu grad ridicat de cunoștințe de înaltă tehnologie și securitatea cibernetică.

Măsurile sunt necesare și adecvate în vederea îmbunătățirii accesului la finanțare pentru întreprinderile care se confruntă cu dificultăți în obținerea unei finanțări adecvate de la investitori privați. Resursele de capital suplimentare, extinderea garanției de stat și mandatul mai amplu îi vor permite BID să abordeze în continuare disfuncționalitățile identificate ale pieței și să sprijine proiecte și întreprinderi viabile din punct de vedere economic care altfel s-ar confrunta cu constrângeri în materie de finanțare.

Măsurile sunt proporționale, deoarece intervențiile BID rămân limitate la domeniile în care au fost identificate disfuncționalități ale pieței, iar finanțarea acordată nu va depăși ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor de politică preconizate. În special, activitățile BID în calitate de operator economic privat în economia de piață sunt limitate la sectoarele și segmentele de piață în care cadrul aplicabil privind ajutoarele de stat recunoaște existența unor disfuncționalități ale pieței, justificând astfel intervenția BID în rolul de bancă națională de promovare.

Măsurile conțin suficiente garanții pentru a evita efectele negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale din UE. În special, activitățile de finanțare ale BID vor face obiectul unor mecanisme menite să prevină excluderea investitorilor privați în cazul în care este disponibilă finanțare de pe piață. În plus, activitățile băncii sunt în continuare supuse cerințelor de monitorizare și raportare, iar garanțiile care reglementează operațiunile sale sunt aliniate la practica decizională recentă a Comisiei privind băncile și instituțiile naționale de promovare.

Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsurile notificate de România în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Măsurile notificate de România

România a notificat Comisiei planurile sale vizând consolidarea capacității BID de a sprijini investițiile și dezvoltarea economică prin majorarea bazei sale de capital cu 1 miliard EUR și prin prelungirea garanției de stat existente, care ar fi expirat în 2028, până la 31 decembrie 2032.

Majorarea de capital va include o contribuție de 100 de milioane EUR finanțată printr-un împrumut MRR. Prelungirea garanției de stat va continua să sprijine capacitatea BID de a mobiliza finanțare pentru proiectele și beneficiarii care se confruntă cu dificultăți în accesarea unei finanțări suficiente de pe piață, cum ar fi IMM-urile inovatoare și start-upurile care pot oferi doar garanții limitate, precum și pentru proiectele de infrastructură publică în domenii precum sănătatea, educația, utilitățile publice și energia din surse regenerabile, care necesită finanțare pe termen lung.

România a notificat, de asemenea, o extindere a mandatului BID. În concordanță cu rolul băncilor naționale de promovare, BID oferă împrumuturi, garanții și finanțare prin capitaluri proprii pentru o serie de sectoare, inclusiv energia din surse regenerabile, banda largă, infrastructura locală, porturile și aeroporturile, cu un accent special pe întreprinderile mici și mijlocii și pe start-upurile inovatoare.

Mandatul mai amplu îi va permite BID să își extindă activitățile pentru a sprijini întreprinderile în curs de extindere și proiectele din sectoare strategice precum apărarea, producția de înaltă tehnologie, industriile cu grad ridicat de cunoștințe de înaltă tehnologie și securitatea cibernetică.

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