Comisia alocă 1 mld. euro pentru cercetarea comună în domeniul apărării

Comisia Europeană investește un miliard de euro în cercetarea și dezvoltarea comună în domeniul apărării, în cadrul programului de lucru al Fondului european de apărare (FEA) pentru 2026, consolidând abordarea colectivă a inovării și consolidării capacităților în domeniul apărării.

Programul 2026 va finanța 31 de teme de cercetare și dezvoltare colaborative în domenii prioritare convenite de statele membre, care acoperă capacitățile de apărare de bază, tehnologiile viitoare și inovarea în domeniul apărării.

De asemenea, programul menține un sprijin puternic pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru întreprinderile cu capitalizare medie.

În conformitate cu Strategia industrială europeană în domeniul apărării, programul introduce noi măsuri pentru accelerarea și raționalizarea ciclurilor de inovare, în special pentru tehnologiile disruptive.

De la lansarea în 2021, FEA a sprijinit 224 de proiecte cu aproximativ patru miliarde de euro, consolidând cooperarea între statele membre și promovând tehnologiile comune în domeniul apărării.

Andrius Kubilius, comisarul pentru apărare și spațiu, a declarat: „Europa trebuie să consolideze colaborarea în domeniul apărării, Fondul european de apărare constituind o bază esențială pentru acest efort. Pentru a șasea oară, investim resurse semnificative pentru a stimula și sprijini cercetarea și dezvoltarea în domeniul capacităților majore de apărare. Cu 1 miliard de euro în Fondul european de apărare 2026, punem colaborarea în centrul inovării europene în domeniul apărării. Transformăm prioritățile comune în capacități comune.”

