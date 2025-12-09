Comisia: 5,2 mld. euro proveniți din comercializarea certificatelor de emisii vor fi alocate Fondului pentru inovare și investiții în tehnologii de tranziție

Comisia Europeană a anunțat deschiderea a trei canale de finanțare în cadrul Fondului pentru inovare, cu un buget total de 5,2 miliarde de euro, reprezentând venituri din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS).

Este vorba despre:

cererea de propuneri pentru 2025 privind tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete, cu un buget de 2,9 miliarde de euro,

a treia licitație pentru producția de hidrogen din cadrul Băncii Europene pentru Hidrogen, cu 1,3 miliarde de euro, și

prima licitație pentru decarbonizarea căldurii din procesele industriale din cadrul Băncii pentru Decarbonizarea Industrială, cu un buget de un miliard de euro.

Apelul general la tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete (cererea IF25 NZT) urmărește să acopere lacunele în materie de investiții, să atragă capital public și privat și să consolideze poziția de lider a Europei în producția și implementarea tehnologiilor curate, transmite Comisia.

Cu un buget alocat de 2,9 miliarde de euro, programul sprijină proiecte de decarbonizare care demonstrează tehnologii și procese inovatoare, suficient de mature și care au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Aceasta implică proiecte de diferite dimensiuni, precum și proiecte axate pe fabricarea de componente pentru energia din surse regenerabile, stocarea energiei, pompele de căldură și producția de hidrogen, inclusiv baterii pentru vehicule electrice.

Proiectele care pot face obiectul cererii de propuneri vor fi evaluate pe baza potențialului lor de a reduce emisiile de GES, a gradului de inovare, a maturității proiectelor, a reproductibilității și a eficienței din punctul de vedere al costurilor. Totodată, va exista un nou punct bonus dedicat proiectelor coordonate și puse în aplicare de IMM-uri.

Sprijinirea transformării industriale prin hidrogen

Hidrogenul curat este o alternativă importantă pentru înlocuirea combustibililor fosili și este utilizat din ce în ce mai mult pentru decarbonizarea industriei grele și a sectoarelor transporturilor.

Cu 1,3 miliarde de euro, cea de a treia licitație din cadrul Băncii Europene pentru Hidrogen (Licitația IF25 pentru hidrogen) este concepută pentru a oferi un sprijin eficient din punctul de vedere al costurilor pentru producția de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică (RFNBO) pe bază de hidrogen sau de hidrogen electrolitic cu emisii scăzute de dioxid de carbon în cadrul a trei teme, inclusiv un nou subiect pentru producătorii de hidrogen cu achizitori maritimi sau aviatici.

Proiectele selectate în cadrul licitației vor primi sprijin sub forma unei prime fixe la producția verificată și certificată de hidrogen pentru o perioadă maximă de 10 ani.

Combaterea emisiilor prin decarbonizarea căldurii din procesele industriale

Prima licitație la nivel european pentru decarbonizarea căldurii industriale (Licitația IF25 pentru căldură) reprezintă o etapă importantă în înființarea viitoarei bănci pentru decarbonizarea industrială, care să abordeze una dintre cele mai mari surse de emisii de GES ale UE. Până la un miliard de euro vor fi utilizați pentru a sprijini producția de energie termică electrificată și din surse regenerabile directe, care este în prezent responsabilă pentru trei sferturi din emisiile industriale. Sprijinul va fi licitat pentru proiecte care pot asigura cea mai eficientă reducere a emisiilor de CO2 din punctul de vedere al costurilor, eliminând decalajul în materie de costuri dintre soluțiile durabile și alternativele bazate pe combustibili fosili pentru căldura produsă în procesele industriale.

Deschisă pentru diferite dimensiuni ale proiectelor și în toate sectoarele industriale, licitația va sprijini implementarea unor tehnologii precum pompele de căldură, cazanele electrice, încălzirea prin rezistență și prin inducție, soluțiile de încălzire directă din surse regenerabile (termică solară sau geotermală), precum și proiectele hibride care combină diferite tehnologii. Sprijinul se acordă sub forma unei prime fixe bazate pe producție, legată de producția verificată de căldură decarbonizată și plătită pentru o perioadă maximă de cinci ani.

În plus, statele membre au posibilitatea de a valorifica procesul de evaluare a Fondului pentru inovare și un proces simplificat de aprobare a ajutoarelor de stat. Prin intermediul schemei „licitații ca serviciu”, acestea sunt în măsură să aloce fonduri naționale pentru a sprijini proiecte care au îndeplinit criteriile de atribuire a evaluării, dar care nu au fost selectate pentru finanțare din Fondul pentru inovare din cauza limitărilor bugetare.

Germania și Spania și-au confirmat participarea la licitațiile „Auctions-as-a-Service” din cadrul acestor licitații. Germania va aloca fonduri naționale suplimentare în valoare de 1,3 miliarde de euro pentru a sprijini proiectele de producere a hidrogenului din surse regenerabile de origine nebiologică la nivel național. Spania va aloca, de asemenea, fonduri naționale în valoare totală de 465 de milioane EUR, din care 415 milioane de euro vor sprijini proiectele privind hidrogenul și o sumă suplimentară de 50 de milioane de euro pentru sprijinirea proiectelor industriale de decarbonizare a încălzirii.

Etapele următoare

Cererea de propuneri IF25 NZT este deschisă pentru candidaturi până la 23 aprilie 2026, ora 17:00 (CET), prin intermediul Portalului pentru licitații și finanțare al UE. Solicitanții sunt încurajați să participe la Ziua de informare, care va avea loc pe 16 decembrie. Se preconizează că solicitanții selectați vor semna acorduri de grant până în primul trimestru al anului 2027.

Pentru licitația pentru hidrogen IF25 și licitația pentru căldură IF25, ofertanții trebuie să depună cereri până la 19 februarie 2026, ora 17.00 (CET), prin intermediul Portalului pentru licitații și finanțare al UE. Zilele de informare pentru ambele licitații vor avea loc la 10 decembrie 2025. Se preconizează că ofertanții câștigători vor semna acorduri de grant în termen de nouă luni de la închiderea cererii de propuneri.

Cu un buget estimat de aproximativ 40 de miliarde de euro între 2020 și 2030, Fondul pentru inovare urmărește să creeze stimulente financiare pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească în tehnologii de vârf cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să sprijine tranziția Europei către neutralitatea climatică.

Până în prezent s-au acordat peste 15,8 miliarde de euro în sprijinul a peste 275 de proiecte prin intermediul cererilor anterioare de propuneri.

***