Comisarul UE pentru apărare cere statelor membre să nu mai fabrice rachete „haute couture” și să treacă la producția de masă „destul de bună” pentru a susține Ucraina

Șeful pentru apărare al UE, Andrius Kubilius, a îndemnat țările membre să-și golească depozitele de arme pentru a aproviziona Ucraina și să stimuleze producția internă, renunțând la producția de arme „haute couture”. „Guvernele ar trebui să își deschidă depozitele de arme pentru a oferi Ucrainei tot ceea ce are nevoie”, a declarat comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, pentru FT.

Întărirea armatei ucrainene este cu atât mai importantă dacă Europa vrea să-și redeschidă canalele diplomatice de negociere cu Rusia, a spus Kubilius, într-o perioadă în care cresc presiunile în UE pentru reluarea unor astfel de discuții cu Kremlinul. „Singura formulă care poate aduce pacea este așa-numita pace prin putere. Iar puterea trebuie să fie de partea Ucrainei”, cu sprijinul UE, a subliniat comisarul european.

Fostul prim-ministru lituanian a avertizat, de asemenea, că Europa este mult în urma Rusiei și Ucrainei la producția de rachete, deoarece companiile occidentale produc arme sofisticate și scumpe și mai ales în volume mici. „În Europa se produce armament pe care îl numesc «haute couture». Arme foarte sofisticate din punct de vedere tehnologic, foarte avansate, foarte scumpe și imposibil de produs în masă”, a spus el. „Ucrainenii produc ceea ce în industria europeană se numește «suficient de bune».”

Kubilius care conduce programul Bruxelles-ului de refacere a bazei industriei de armament în UE, a spus că europenii trebuie să învețe din metodele de fabricație ale Ucrainei din timpul războiului purtat cu Rusia și să adopte sisteme mai simple, mai ieftine, care pot fi produse în mază și rapid. „Ucrainenii au început să-și producă propria rachetă de croazieră Flamingo, iar anul acesta ar putea să fabrice în jur de 700.” Prin contrast, a spus el, UE a produs mai puțin de 300 de rachete. Rusia produce în jur de 1.200 pe an. Ucraina ar putea cumpăra arme din depozitele UE folosind un fond de 60 de miliarde de euro pentru arme provenit dintr-un împrumut recent de 90 de miliarde de euro, a spus el. Furnizorii europeni ar putea apoi folosi acei bani pentru a cumpăra mai multe arme sau pentru a crește producția

Apelul său vine în contextul în care UE pregătește inițiative care vizează stimularea producției de armament și reducerea fragmentării industriei de apărare din Europa. Bruxelles-ul urmează să prezinte în iulie un plan pentru a crea o piață europeană integrată. Propunerea este menită să creeze un set de reguli și practici naționale pentru achizițiile publice, considerate a fi cauza care a dus la închiderea pieței interne a industriei de armament și a blocat cooperarea industrială transfrontalieră pentru producția de armament.

Comisarul european spune că guvernele naționale își protejează mari campioni naționali din industria de apărare. Economiile puternice precum Franța sau Germania își asigură 70% din necesarul de armament din producția internă, în timp ce doar 10% este vândut către alte țări din UE.

Reformele planificate sunt menite să abordeze barierele tehnice, cum ar fi recunoașterea reciprocă a procedurilor de testare și certificare și simplificarea licențelor de transfer intra-UE pentru componentele militare, care variază în funcție de statele membre. Kubilius a mai spus că ar trebui încurajată consolidarea industrială în sectorul apărării. Guvernele invocă adesea excepții privind securitatea națională pentru a evita respectarea principiilor pieței libere în achizițiile publice de armament, creând ceea ce el a descris ca un „sistem cu adevărat închis”.

Europa nu ar trebui să se teamă de cooperare în industria de apărare, denumit Proiectul Bromo, între marile companii Airbus, Thales și Leonardo, care își propune să creeze un campion european în domeniul aerospațial și al sateliților capabil să concureze cu SpaceX al lui Elon Musk, a declarat Kubilius. Pentru a rezista în competiția globală, este nevoie de „scară și dimensiune”, a adăugat el. „Exact asta aduce Bromo. Cum să menținem mediul competitiv pe plan intern, aceasta este o altă o problemă, dar cred că nu ar trebui să fie un obstacol pentru ca noi să ne creăm proprii campioni europeni”.

