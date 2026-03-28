Comisarul pentru economie: Războiul din Iran ar putea costa UE între 0,4 și 0,6 puncte procentuale din PIB, până la finele anului

Uniunea Europeană ar putea intre într-o perioadă de stagflație, din cauza creșterii prețurilor la energie, provocată de războiul din Iran, a afirmat vineri comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis, transmite Reuters.



„Perspectivele sunt umbrite de incertitudinile profunde, dar este clar că ne confruntăm cu riscul șocului stagflației, cu alte cuvinte, o situație în care creșterea economică mai lentă coincide cu o inflație mai ridicată”, a declarat Dombrovskis, după reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană pe tema creșterii prețului energiei.



„Acesta este cazul chiar și în cazul în care perturbările în aprovizionarea cu energie vor fi de scurtă durată. Într-un astfel de scenariu, analizele noastre sugerează că avansul economiei UE în 2026 ar putea fi cu aproximativ 0,4 puncte procentuale mai scăzut decât nivelul din previziunile de toamnă, iar inflația ar putea fi cu până la un punct procentual mai ridicată’, a avertizat oficialul.



Comisia prognoza în noiembrie că PIB-ul UE va înregistra o creștere de 1,4% în 2026 și 1,5% în 2027, în timp ce zona euro ar urma să înregistreze o expansiune de 1,2% anul acesta și de 1,4% anul viitor. Inflația în zona euro ar urma să se situeze la 2% în 2026, în linie cu ținta BCE pe termen mediu.



„Dacă perturbările în aprovizionarea cu energie vor fi de lungă durată și mai substanțiale, consecințele negative la adresa evoluției economiei vor fi mai accentuate. Avansul ar putea fi cu aproximativ 0,6 puncte procentuale mai mic atât în 2026 cât și în 2027“, a afirmat Dombrovskis.

Kyriakos Pierrakakis, președintele Eurogrupului, a anunțat că oficialii prezenți la reuniunea de la Bruxelles au convenit ca, pe baza experienței avute în criza energetică cu care s-a confruntat Europa după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, orice măsuri naționale pentru atenuarea impactului prețurilor ridicate ale combustibililor să fie temporare.



„Măsurile pe care le luăm acum trebuie să fie orientate, corecte și eficiente, prioritizând cele mai vulnerabile gospodării și firme. Ele trebuie implementate rapid dar să rămână temporare, rezolvând criza fără a crea în viitor probleme mai mari”, a declarat șeful Eurogrupului.



Dombrovskis a adăugat că orice răspuns al autorităților va avea impact asupra bugetelor și a tras atenția că majoritatea statelor membre UE au spațiu limitat de manevră, în urma precedentelor șocuri și a necesității majorării cheltuielilor din domeniul apărării.



O creștere semnificativă a inflației ar putea forța Banca Centrală Europeană (BCE) să majoreze dobânzile, iar traderii și-au sporit pariurile că o astfel de mișcare va fi luată până la sfârșitul anului. Următoarea ședință de politică monetară a BCE este programată pentru 19 martie, dar analiștii nu se așteaptă la o schimbare cu această ocazie.

***