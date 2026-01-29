Comisarul Kaja Kallas: Nu-mi pot imagina că statele UE vor crea o armată europeană separată

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas (foto), a declarat joi că nu își poate imagina că țările UE ar putea crea o armată separată, în contextul apelurilor recente pentru o forță europeană, inclusiv din partea comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius.

„Fiecare țară europeană are o armată, iar armatele a 23 de țări fac parte, de asemenea, din structura NATO, așa că nu-mi pot imagina că statele vor crea o armată europeană separată. Așadar, trebuie să fie armatele care există deja. Prin urmare, trebuie să vedem cum funcționează acest lucru în practică”, a declarat ea înaintea unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe, potrivit Agerpres.

„Este normal ca în domeniul militar să existe un lanț de comandă foarte ușor de înțeles, astfel încât, atunci când se întâmplă ceva, să fie clar cine dă ordine cui. Dacă creăm structuri paralele, atunci imaginea va fi estompată”, a adăugat ea.

La începutul acestei săptămâni, șeful NATO, Mark Rutte, a respins apelurile unor politicieni europeni de rang înalt pentru o armată europeană separată, provocate de îndoielile cu privire la angajamentul președintelui american Donald Trump față de securitatea continentului, amplificate de tensiunile legate de Groenlanda.

Danezii, mai optimiști după discuțiile de la Washington

Ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen s-a declarat joi puțin „mai optimist” după începerea discuțiilor tehnice cu SUA pe tema Groenlandei.

„Am organizat ieri (miercuri, n.r.) la Washington prima reuniune la nivelul înalților funcționari privind chestiunea groenlandeză”, le-a spus el jurnaliștilor aflați la Bruxelles pentru reuniunea șefilor diplomațiilor din statele UE.

Lucrurile „nu sunt soluționate”, dar întâlnirea „s-a derulat bine, într-o atmosferă și pe un ton foarte constructiv”, a subliniat el, adăugând că sunt prevăzute noi reuniuni.

Aceste convorbiri între Danemarca, Groenlanda și SUA intervin după ce președintele american Donald Trump a renunțat să ocupe cu forța acest teritoriu arctic, sub suveranitatea Danemarcei, țară membră UE și NATO.

Șeful diplomației americane Marco Rubio s-a declarat încrezător la rândul său miercuri că o soluție satisfăcătoare pentru „toată lumea” poate fi găsită asupra Groenlandei.

„Vor avea loc reuniuni tehnice între noi și partenerii noștri din Groenlanda și Danemarca privind această chestiune și cred că am introdus un proces care ne va duce la un rezultat pozitiv pentru toată lumea”, a declarat Marco Rubio în fața comisiei pentru afaceri externe a Senatului.

