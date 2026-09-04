Comisarul european Piotr Serafin avertizează că tăierile bugetare ar putea afecta competitivitatea și securitatea UE

Comisarul european pentru buget, Piotr Serafin (foto), avertizează că reducerile aplicate viitorului buget pe termen lung al Uniunii Europene ar putea afecta tocmai domeniile pe care Bruxelles-ul vrea să le consolideze, respectiv competitivitatea, apărarea și securitatea, relatează Politico.

„Mai puțină securitate, mai puțină competitivitate”, a răspuns Serafin, întrebat care ar fi consecințele reducerilor drastice ale propunerii Comisiei Europene pentru bugetul UE din perioada 2028-2034.

Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro pentru următorul Cadru financiar multianual (CFM). Serafin a declarat că, în negocierile care urmează, rolul Comisiei este să evidențieze consecințele eventualelor reduceri semnificative ale acestei propuneri.

În opinia sa, dacă bugetul va fi redus substanțial, statele membre vor încerca cel mai probabil să protejeze domeniile pe care le consideră prioritare, precum agricultura și politica de coeziune.

„Nu sunt sigur cine va pune competitivitatea și securitatea drept linii roșii”, a spus Serafin.

Ministrul spaniol pentru Afaceri Europene, Fernando Sampedro, a declarat că Spania se opune reducerii propunerii Comisiei și dorește păstrarea nivelului de ambiție în ceea ce privește fondurile de coeziune, agricultura și pescuitul.

Întrebat despre securitate și apărare, Sampedro a spus că acestea reprezintă priorități pentru Spania, dar nu „în detrimentul tuturor celorlalte priorități-cheie”, menționând în special schimbările climatice.

Serafin s-a declarat în continuare optimist în privința negocierilor și a susținut că disputele tot mai intense privind dimensiunea propunerii Comisiei arată că statele membre au început să o trateze cu seriozitate.

„Cel mai rău lucru pentru negocierile privind CFM este ca oamenii să trateze chestiunea cu ușurință și să nu se implice”, a declarat el. „Acum, suntem în joc”, a adăugat comisarul european, citat de Politico.

Poziția statelor membre care pledează pentru disciplină bugetară este însă diferită. Ministrul german pentru Afaceri Europene, Gunther Krichbaum, a declarat că situația bugetară a Germaniei, ritmul slab de creștere economică și presiunile asupra industriei germane orientate către exporturi, inclusiv cele generate de China și de tarifele administrației Donald Trump, nu permit susținerea propunerii Comisiei în forma actuală.

„Avem probleme”, a spus Krichbaum. „Trebuie să vedem ce este realist și ce nu este. Propunerea Comisiei Europene nu este realistă”, a adăugat ministrul german.

Negocierile privind următorul Cadru financiar multianual al UE vizează perioada 2028-2034 și se anunță dificile, în condițiile în care statele membre trebuie să stabilească atât dimensiunea bugetului, cât și modul de repartizare a fondurilor între priorități precum agricultura, coeziunea, competitivitatea, apărarea și securitatea

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