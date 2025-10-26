cursdeguvernare

duminică

26 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis vizitează România pentru a discuta despre evoluția bugetară și despre PNRR

De Razvan Diaconu

26 octombrie, 2025

În perioada 27-28 octombrie, comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis (foto) se va afla într-o vizită oficială în România pentru a discuta despre evoluțiile bugetare și economice ale României, despre punerea în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), și despre principalele priorități politice ale Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene

Luni, 27 octombrie,comisarul european va vizita proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alături de ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pîslaru, și se va întâlni cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu la sediul central BNR.

Marți, 28 octombrie, comisarul Dombrovskis se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul finanțelor Alexandru Nazare, și membri ai Comisiilor reunite pentru buget, finanțe, si afaceri europene din cadrul Senatului și Camerei Deputaților.


La ora 11:30, comisarul european, Valdis Dombrovskis, va participa la o conferință de presă comună alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Vizita vine la puțin timp după ce România a obținut, în urma unor noi negocieri cu Comisia Europeană, majorarea țintei de deficit bugetar la 8,4% în 2025, precum și modificarea PNRR.

La reuniunea ECOFIN de la începutul lunii, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat oficialilor europeni măsurile concrete luate de România pentru reechilibrarea finanțelor publice și reducerea deficitului bugetar. Documentele transmise atunci vor sta la baza evaluării Comisiei, în urma căreia va determina dacă acțiunile întreprinse sunt suficiente pentru a corecta traiectoria fiscal-bugetară a României.

(Citește și: ”Document/ Scrisoarea trimisă de România Comisiei Europene cu noile proiecții fiscal-bugetare: Calculele care stau la baza țintei de deficit de 6% pentru 2026”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
