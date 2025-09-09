Comisarii pe Agricultură și Comerț ai UE – vizită în India – intensificare a negocierilor comerciale

Comisarii europeni pentru Agricultură și Comerț, Christophe Hansen și Maroš Šefčovič, vor călători săptămâna aceasta la New Delhi pentru a continua negocierile privind un acord comercial cu India, potrivit Euractiv.

Potrivit presei indiene, Hansen și Šefčovič se vor întâlni cu omologii lor, ministrul Comerțului Piyush Goyal și ministrul Agriculturii Shivraj Singh Chouhan. Vizita este programată pentru joi și vineri, a declarat pentru Euractiv o sursă de rang înalt din UE.

O delegație de negociatori europeni se află, începând de astăzi și până vineri, tot în capitala indiană, pentru a participa la cea de-a 13-a rundă de negocieri. Comisia Europeană s-a angajat să finalizeze acordul în acest an.

Agricultura rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte ale discuțiilor comerciale. Delhi a fost tradițional reticentă să-și deschidă piața pentru importuri, având în vedere rolul central al agriculturii în economia și piața muncii din India, unde 44% din forța de muncă este angajată.

Totuși, Hansen a declarat pentru Euractiv, în iunie, că dacă India insistă să excludă produsele considerate „sensibile” la importuri – în special lactatele și orezul – UE va răspunde prin blocarea importurilor suplimentare de zahăr indian pe piața europeană.

De asemenea, UE presează India să reducă tarifele prohibitive de 150% aplicate băuturilor spirtoase, vizând o reducere similară cu acordul încheiat de Regatul Unit la începutul acestui an: scăderea imediată la 75%, urmată de o reducere treptată la 40% în următorul deceniu.

La rândul său, India caută să își diversifice parteneriatele comerciale și piețele de export, pe fondul deteriorării relațiilor cu SUA, principalul său partener comercial. Washingtonul a impus, la sfârșitul lui august, tarife de 50% asupra bunurilor indiene.

