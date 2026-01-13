Comisar european pentru Apărare: Primele plăți din SAFE, de 22,5 mld. euro, se vor face în martie

Prima tranșă din SAFE, schema UE de acordare de împrumuturi pentru armament, în valoare de 22,5 mld. euro, ar urma să fie plătită în martie, a declarat comisarul european pentru apărare blocului, Andrius Kubilius (foto), pentru Financial Times.

În martie anul trecut, UE a propus un fond de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, garantate de bugetul comun al blocului, ca statele membre să poată cumpăra arme și echipamente militare importante. Cererile țărilor pentru a accesa acest fond — denumit „Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE) — au fost depuse la sfârșitul lunii noiembrie.

Comisarul Andrius Kubilius a precizat că echipa sa va termina curând evaluarea majorității cererilor, ceea ce va permite Bruxelles-ului să înceapă distribuirea banilor. Faptul că totul se desfășoară în doar 12 luni, de la idee până la bani efectivi, este un exemplu rar de acțiune rapidă a UE, formată din 27 de state membre, notează publicația.

„Planul nostru este să avem aceste acorduri semnate cât mai devreme în martie. Apoi va începe plata prefinanțării, de 15% din sumă, în avans”, a spus Kubilius.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în weekend că jumătate dintre planurile statelor membre ar trebui aprobate săptămâna aceasta. „Viteză fulgerătoare și un adevărat succes”, a spus ea despre program.

Unul dintre scopurile fondului este să ajute țările să profite de costurile mai mici de împrumut la nivel european și să sprijine industria europeană de armament.

24 mld. euro pentru apărare aeriană și antirachetă, 38 mld. pentru sisteme de luptă terestre și 20 mld. pentru muniții și rachete

Kubilius a explicat că aproximativ 24 de miliarde de euro vor fi alocate pentru apărare aeriană și antirachetă, 38 de miliarde pentru sisteme de luptă terestre și 20 de miliarde pentru muniții și rachete.

El a precizat că serviciile sale sunt mulțumite de calitatea ofertelor guvernelor, deși unor state li s-au cerut informații suplimentare.

Consiliul UE, care reprezintă statele membre, va avea apoi patru săptămâni pentru a aproba plățile, înainte ca țările să primească efectiv banii.

„În general, SAFE este un succes. Cererea a fost mult mai mare decât am estimat, iar două treimi din fonduri vor fi folosite prin achiziții comune, ceea ce este foarte bine”, a spus Kubilius.

El a adăugat că majoritatea statelor membre au luat în calcul Ucraina în planurile lor, fie cumpărând arme pentru Ucraina, fie de la fabricile ucrainene de armament. Mai multe țări vor construi și facilități pentru companii ucrainene de apărare, pentru a crește producția în afara zonei amenințate de atacuri cu rachete rusești.

Totuși, comisarul a recunoscut că fondul nu va rezolva toate problemele.

„UE trebuie să joace un rol mult mai activ în problemele de apărare. Este o chestiune foarte importantă, pe care va trebui să o discutăm mult mai în profunzime”, a spus el.

***