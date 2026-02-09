Comisar european, la Ankara: „Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre – E nevoie de un parteneriat puternic cu Turcia”. Ce își dorește Ankara în relația cu UE

Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina se intensifică, rolul potențial al Turciei în ordinea postbelică – în special ca forță de menținere a păcii și putere regională în Marea Neagră – o face un partener esențial pentru UE, scrie Politico.

Astfel, după ani în care a considerat Turcia o problemă, Uniunea Europeană o vede acum ca parte a soluției.

„Pacea în Ucraina va schimba realitățile din Europa, în special în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important pentru noi. Pregătirea pentru pace și stabilitate în Europa implică pregătirea unui parteneriat puternic cu Turcia”, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos.

Turcia este o putere militară importantă. Are a doua cea mai mare armată din NATO și deține o poziție strategică crucială în Mediterana și Orientul Mijlociu. Controlul Ankarei asupra Bosforului îi conferă o influență imensă asupra securității regionale și a jucat un rol cheie în negocierea acordului privind Marea Neagră din iulie 2022, care a garantat trecerea în siguranță a navelor care transportau cereale ucrainene.

Țara cu 88 de milioane de locuitori a declarat, de asemenea, că este dispusă să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina dacă se ajunge la un acord cu Rusia și că va juca un rol de lider în securitatea Mării Negre.

Cu toate acestea, relațiile dintre UE și Turcia s-au deteriorat de-a lungul anilor și nu au fost ajutate de tendința lui Erdoğan către autocrație și de represiunea asupra primarilor din opoziție. Deși este oficial candidată la aderarea la UE, negocierile sunt înghețate din 2018.

Un nou acord de uniunea vamală, necesar pentru o relație mai bună

Turcia își dorește un acord actualizat privind uniunea vamală cu UE. Vechiul acord a fost semnat în 1995.

Noile acorduri comerciale semnate de Bruxelles cu India și grupul Mercosur al țărilor sud-americane pun Turcia într-o poziție dezavantajoasă din punct de vedere concurențial. Odată ce acestea vor intra în vigoare, Ankara va fi obligată să acorde acces fără tarife vamale mărfurilor provenite din aceste țări, dar acest beneficiu nu va fi reciproc.

Chiar și Ekrem İmamoğlu, primarul ales democratic al Istanbulului, a cărui arestare în martie anul trecut a declanșat proteste masive la nivel național și condamnarea internațională, s-a pronunțat în favoarea actualizării acordului privind uniunea vamală.

Într-o pledoarie trimisă din celula sa de închisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, șefului Consiliului European, António Costa, și președintei Parlamentului, Roberta Metsola, İmamoğlu a cerut UE să actualizeze acordul vamal cu Turcia.

Până în prezent, Ankara nu a dat semne că ar dori să întindă o mână de ajutor. Anul trecut, a respins propunerea președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, ca Turcia să-și deschidă porturile pentru navele sub pavilion cipriot în schimbul unui acces mai ușor la vizele europene pentru oamenii de afaceri turci.

Însă remodelarea relațiilor geopolitice și comerciale de către președintele american Donald Trump ar putea împinge Europa și Turcia să se apropie din nou.

„Lumea se schimbă, iar istoria se accelerează. Relațiile dintre Turcia și UE trebuie, de asemenea, să se adapteze”, a declarat ambasadorul Turciei la UE, Yaprak Balkan.

***