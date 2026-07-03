Comerțul UE cu SUA atinge un nivel record în ciuda tensiunilor tarifare – Dar cifrele brute pot fi înșelătoare

Comerțul cu bunuri dintre UE și SUA a atins un nivel record de 875 de miliarde de euro (1,00 trilioane de dolari) anul trecut, în ciuda presiunilor tarifare tot mai mari, însă cifrele brute maschează deteriori grave în sectoare cheie pentru UE, arată vineri un studiu realizat de Institutul Economic German (IW), citat de Reuters.

Exporturile Uniunii Europene către Statele Unite au crescut cu 7,7%, ajungând la 580 de miliarde de euro, în timp ce importurile americane în UE au urcat cu 2,2%, ajungând la 295 de miliarde de euro, ducând excedentul comercial al UE la aproape 285 de miliarde de euro.

La prima vedere, aceste cifre record ar putea sugera că tarifele introduse sub președintele Donald Trump și tensiunile politice au lăsat relațiile economice în mare parte neafectate sau chiar le-au intensificat neintenționat.

Cu toate acestea, această primă impresie este înșelătoare, a declarat economistul de la IW, Samina Sultan.

Anumite sectoare suferă deja semnificativ, în special sectorul auto.

Exporturile de autoturisme și piese auto ale UE către SUA au scăzut cu 20,4% în 2025, Germania – care reprezintă aproape două treimi din exporturile auto ale UE către Statele Unite – înregistrând o scădere de 18,9%.

Irlanda a contracarat tendința, cu o creștere de 52,7% a exporturilor, determinată de produsele farmaceutice și chimice scutite de taxe vamale.

Comerțul transatlantic cu servicii a atins, de asemenea, un record de 865 de miliarde de euro, însă UE a înregistrat un deficit de 178 de miliarde de euro la această categorie.

Taxele pe proprietate intelectuală – care acoperă licențele de software, brevetele și mărcile comerciale – au reprezentat peste 40% din importurile de servicii ale UE din SUA, în creștere cu 13,7%.

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