Comerțul maritim global, în pragul fragmentării pe fondul haosului geopolitic

Autoritățile maritime globale au avertizat că apariția unor „sisteme paralele” riscă să creeze o structură pe două niveluri în transportul maritim internațional, ceea ce subminează încrederea și siguranța pe mare, potrivit CNBC.

Într-o declarație comună emisă marți, Consultative Shipping Group (CSG) — o formă informală de cooperare între autoritățile maritime din 18 națiuni maritime din întreaga lume — a remarcat că peste 80% din comerțul global este transportat pe mare.

„Fără comerțul maritim, lanțurile de aprovizionare s-ar fragmenta, iar economia globală, așa cum o cunoaștem, s-ar opri brusc”, a declarat grupul.

CSG a avertizat că lanțurile maritime de aprovizionare s-au confruntat cu perturbări repetate care „sporesc incertitudinea și adaugă fricțiuni eficienței lanțurilor globale de aprovizionare”, indicând evenimente precum pandemia de Covid-19, războiul din Ucraina, seceta din Canalul Panama și războiul dintre SUA și Iran.

Conflictul din Orientul Mijlociu a creat în acest an un blocaj major în transportul maritim global, ca urmare a blocadelor și luptelor din și din jurul Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă situată la sud de Iran. Ca urmare, prețurile petrolului și ale altor materii prime, precum îngrășămintele, au crescut puternic.

Marți, CSG a avertizat că „măsurile comerciale discriminatorii” amplifică efectele evoluțiilor care afectează navigația maritimă.

„Transportul maritim global funcționează cel mai bine atunci când regulile sunt clare și consecvente în întreaga lume”, a afirmat coaliția. „Incertitudinea cu privire la accesul viitor în porturi sau la anumite rute poate afecta planificarea comercială pe termen lung. Atunci când țările încep să adopte abordări divergente, inițiativele regionale sau procesele multilaterale blocate slăbesc coerența sistemului.”

„Fragmentarea regulilor duce direct la fragmentarea piețelor și, în cele din urmă, la costuri mai mari pentru companii și consumatori”, a avertizat grupul.

Printre membrii CSG se numără autoritățile maritime din Germania, Canada, Japonia, Regatul Unit, Danemarca și Coreea de Sud, printre altele. Marți, acestea au declarat că presiunile geopolitice asupra transportului maritim nu reprezintă „șocuri episodice”, ci „semnale ale unei schimbări structurale în mediul operațional al comerțului global”.

„Rutele maritime devin din ce în ce mai mult instrumente de presiune și surse de risc”, au afirmat acestea. „Suveranitatea, reziliența și prosperitatea depind de parteneriate, precum și de cooperare și coordonare practică, pentru a păstra un sistem comercial global deschis.”

Autoritățile au avertizat că un număr tot mai mare de nave desfășoară în prezent operațiuni menite să ocolească sancțiunile, iar o „flotă-fantomă nereglementată … formată din sute de nave care operează în afara cadrelor standard de asigurare, siguranță și transparență” contribuie și mai mult la fragmentarea lanțurilor globale de aprovizionare.

„Acest lucru creează sisteme paralele în transportul maritim global, sporește riscurile și ocolește standardele de mediu și de siguranță, subminând încrederea și predictibilitatea pe piețele maritime”, a declarat CSG. „Rezultatul este un sistem pe două niveluri: unul guvernat de reguli, celălalt de opacitate, ceea ce, în cele din urmă, le slăbește pe ambele.”

Grupul a făcut apel la națiunile maritime să „sprijine și să respecte în mod activ principiile fundamentale care guvernează transportul maritim”, afirmând că regulile internaționale existente trebuie aplicate în toate jurisdicțiile, alături de sprijin politic „pentru dezvoltarea și menținerea unor standarde comune”.

„Cooperarea internațională puternică nu reprezintă o constrângere asupra suveranității; este o condiție prealabilă pentru o guvernanță eficientă într-o lume interconectată”, a declarat CSG.

„Permiterea accentuării fragmentării subminează cadrul maritim global bazat pe reguli și crește riscul unor perturbări în punctele maritime strategice”, a adăugat grupul. „După cum demonstrează închiderea Strâmtorii Ormuz: atunci când lanțurile de aprovizionare maritime se fragmentează, economia globală se fragmentează odată cu ele.”

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