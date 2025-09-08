Traficul poștal către SUA s-a prăbușit cu 80%

Traficul poștal către Statele Unite s-a prăbușit cu peste 80% după ce administrația Trump a eliminat scutirea de taxe vamale pentru importurile de mică valoare, a anunțat agenția poștală a Națiunilor Unite, citată de The Guardian.

Uniunea Poștală Universală (UPU) a precizat că a început să implementeze noi măsuri care să ajute operatorii poștali din întreaga lume să calculeze și să colecteze taxele vamale, după ce SUA au eliminat așa-numita „scutire de minimis” pentru coletele cu valoare redusă.

Optzeci și opt de operatori poștali au informat UPU că au suspendat parțial sau total serviciile către SUA până la implementarea unei soluții pentru coletele cu destinația SUA evaluate la 800 de dolari sau mai puțin – pragul sub care bunurile importate erau scutite de taxe vamale.

„Rețeaua globală a înregistrat aproape o oprire totală a traficului poștal către SUA după implementarea noilor reguli pe 29 august 2025, care pentru prima dată au plasat sarcina colectării și virării taxelor vamale pe transportatori sau pe entitățile calificate și aprobate de Agenția Vamală și de Protecție a Frontierei (CBP) a SUA”, a transmis UPU într-un comunicat.

Zeci de operatori au suspendat serviciile către SUA – Mare parte din colete erau din China

UPU a precizat că informațiile schimbate între operatorii poștali prin rețeaua sa electronică arată că traficul din cele 192 de state membre – practic toate țările lumii – a scăzut cu 81% comparativ cu săptămâna de dinaintea implementării măsurilor.

Agenția, cu sediul la Berna, Elveția, a explicat că „perturbările majore operaționale” au apărut deoarece companiile aeriene și alți transportatori au arătat că nu sunt dispuși sau capabili să colecteze aceste taxe, iar operatorii poștali străini nu au stabilit legături cu firme aprobate de CBP.

Înainte de intrarea în vigoare a măsurii, uniunea poștală a trimis o scrisoare secretarului de stat american Marco Rubio pentru a-și exprima îngrijorările cu privire la impactul acesteia.

Substanțele chimice pentru producția drogului fentanyl intră în SUA prin colete mici, neverificate

Scutirea de minimis exista sub diverse forme încă din 1938, iar administrația susține că a devenit o portiță prin care companiile străine evită taxele vamale și pe care infractorii o folosesc pentru a introduce droguri în SUA.

Achizițiile care intrau anterior în SUA fără control vamal necesită acum verificare și sunt supuse cotei tarifare aplicabile țării de origine, care poate varia între 10% și 50%.

Deși schimbarea se aplică produselor provenite din orice țară, locuitorii din SUA nu vor trebui să plătească taxe vamale pentru cadouri primite din străinătate cu valoare de până la 100 de dolari sau pentru suveniruri personale de până la 200 de dolari aduse din călătorii, potrivit Casei Albe.

UPU a afirmat că membrii săi nu au primit suficient timp sau îndrumări pentru a se conforma procedurilor prevăzute în ordinul executiv semnat de Donald Trump pe 30 iulie, prin care se elimină eligibilitatea la scutirea de taxe pentru bunurile de mică valoare.

