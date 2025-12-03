Comerț „matrioșka” cu petrol: Cum eludează Rusia sancțiunile asupra Rosneft și Lukoil – SUA avertizează băncile prin care se face comerțul cu petrol rusesc

Rusia a reușit să eludeze, până în prezent, sancțiunile americane pe marii săi producători de petrol, Rosneft și Lukoil, intrate în vigoare pe 21 noiembrie, potrivit Bloomberg.

Agenția de presă arată, citând date ale Goldman Sachs, că deși exporturile de petrol ale Lukoil și Rosneft au scăzut cu aproximativ 1,1 milioane de barili/zi, simultan exporturile altor „companii rusești nesancționate” au crescut cu 1,0 milioane barili/zi.

Mutarea exporturilor pe firme rusești nesancționate a compensat aproape total efectul sancțiunilor asupra celor doi mari producători de petrol ai Rusiei.

„Rețelele de comerț cu petrol ale Rusiei se reorganizează rapid”, spune banca americană.

SUA ia la țintă traderii de energie care ajută Rusia – Semnal de avertisment pentru bănci

În același timp, SUA și-a intensificat eforturile pentru a contracara eludarea sancțiunilor de către ruși. În acest sens, ministrul de finanțe al SUA, Scott Bessent, a lăudat marți banca spaniolă Santander, despre care a spus că „a dat un exemplu bun retrăgând liniile de credit pentru Gunvor”, traderul internațional de energie despre care Bessent a spus în trecut că este ”marioneta Kremlinului”.

Decizia băncii spaniole a venit după comentariul lui Bessent.

Bessent a blocat de altfel tranzacția prin care Gunvor voia să cumpere activele internaționale ale Lukoil, în contextul în care, conform presei internaționale, Gunvor a fost fondată în anul 2000 de un prieten apropiat al lui Vladimir Putin, oligarhul rus Gennadi Timchenko.

Notă: Gunvor Group, companie de trading cu sediul la Geneva, a ajuns la un moment dat să comercializeze până la o treime din petrolul rusesc, crescându-și cifra de afaceri de zece ori. În 2007, la apogeul acestei relații speciale Kremlinul, cifra sa de afaceri atinsese 43 de miliarde de dolari.

”Președintele Trump este Președintele Păcii, iar Trezoreria SUA va continua să îi susțină eforturile de a pune capăt războaielor inutile și violenței absurde”, a scris marți Bessent pe platforma X.

Santander e doar una din băncile care finanțează Gunvor

Potrivit Bloomberg, Santander este doar unul din peste 20 de creditori care finanțează Gunvor. Traderul e dependent de finanțare și anunțase săptămâna trecută o finanțare sindicalizată de 2,8 miliarde de dolari pentru activitatea din SUA.

„Noua intervenție a lui Bessent pe tema Gunvor este cu adevărat extraordinară. Cu siguranță, temerea băncilor care creditează brokerul de petrol este fix mesajul invers, dacă acesta va veni vreodată – unul nu în care e lăudată banca ce a tăiat liniile de credit, ci unul în care sunt numite cele care nu au făcut-o”, comentează Javier Blas, jurnalist Bloomberg, într-o postare pe X.

***