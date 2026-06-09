Comenzile pentru superpetroliere gigantice doboară recordul stabilit în 2008

Armatorii din întreaga lume au plasat comenzi pentru un număr record de noi superpetroliere, depășind boom-ul din 2008, care a dus în cele din urmă la un exces de capacitate și la prăbușirea tarifelor de transport, potrivit Bloomberg.

În prezent, există 262 de superpetroliere comandate la șantiere navale din întreaga lume, fiecare având capacitatea de a transporta 2 milioane de barili de țiței, potrivit Clarkson Research Services Ltd., o divizie a celui mai mare broker naval din lume.

Acest număr, suficient pentru a transporta întreaga cantitate de țiței exportată de Statele Unite, depășește precedentul maxim istoric, înregistrat în octombrie 2008.

Piața a fost puternic influențată de războiul cu Iranul și a beneficiat considerabil de pe urma acestuia. Tarifele de transport s-au dublat față de nivelurile de dinaintea conflictului și, în anumite momente, au atins maxime istorice de câteva sute de mii de dolari pe zi, ca urmare a perturbărilor provocate.

Totuși, blocarea continuă a Strâmtorii Hormuz a redus semnificativ fluxurile de marfă, ceea ce ar putea afecta veniturile pe termen mediu dacă situația persistă, mai ales dacă conflictul va reduce în cele din urmă cererea pe termen lung.

Capitalizarea bursieră cumulată a celor mai mari 15 companii listate din sectorul transportului de petrol a depășit, în anumite momente de la începutul războiului, 60 de miliarde de dolari, conform datelor Bloomberg. La începutul anului era puțin peste jumătate din această valoare, ceea ce evidențiază amploarea creșterii pentru acest sector esențial al comerțului mondial cu petrol.

Cumpărători importanți

Există și un alt motiv pentru care mulți proprietari de superpetroliere dispun în prezent de lichidități abundente: un armator sud-coreean relativ enigmatic, susținut de MSC Mediterranean Shipping Company, a cumpărat în ultimele luni petroliere la prețuri extrem de ridicate.

Aceasta a lăsat multe dintre companiile care au vândut nave către Sinokor cu flote mai mici, dar cu mai mulți bani, o parte dintre aceștia fiind reinvestiți în construcția de nave noi.

Și prețurile navelor second-hand au crescut puternic. O navă veche de 10 ani costă în prezent aproximativ 115 milioane de dolari, cel mai ridicat nivel din 2008, potrivit datelor Clarkson.

Comenzile actuale reprezintă puțin peste un sfert din flota mondială existentă

Raportat la dimensiunea flotei existente, nivelul actual al comenzilor nu este totuși la fel de ridicat ca în trecut.

După acest criteriu, comenzile actuale reprezintă puțin peste un sfert din flota mondială existentă. Chiar și așa, este cel mai ridicat nivel din 2011, când industria încă încerca să absoarbă excesul de comenzi plasate cu trei ani înainte.

Halvor Ellefsen, participant de lungă durată la Posidonia, a declarat că actualul boom și atmosfera extrem de optimistă observată la Atena i-au amintit cel mai mult de piața din 2008.

Unii armatori susțin că numărul mare de nave aflate sub sancțiuni justifică noile comenzi. Datele Clarkson arată că vârsta medie a flotei mondiale de superpetroliere este cea mai ridicată din 1998, ceea ce sporește necesitatea reînnoirii acesteia.

Privind industria navală în ansamblu, imaginea este similară: comenzile de nave au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani.

„Cel mai mare risc pentru transportul maritim în acest moment sunt armatorii foarte bogați”, a declarat George Youroukos în cadrul summitului Capital Link Maritime Leaders Summit.

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