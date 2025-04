Combinatul siderurgic Liberty Galați reia producția, pentru necesarul de oțel din industriile strategice

Combinatul siderurgic Liberty Galați, aflat în procedură de concordat preventiv, a numit un nou director de producție primară și anunță reluarea producției începând cu data de 22 aprilie. Liberty, fostul combinat Sidex, este principalul producător integrat de oțel din România.

Noul șef al producției de la Liberty Galați este Cornel Moisescu (foto), care va coordona departamentele Aglomerare, Furnal, Turnare Continuă și Oțelărie și va contribui la îndeplinirea obiectivelor de producție și va dezvolta procesele tehnologice în linie cu strategia companiei, anunță Liberty într-un comunicat.

Numirea lui vine în condițiile în care repornirea operațiunilor de producție este necesară pentru asigurarea necesarului de oțel destinat sectoarelor economice strategice ale României, printre care și industria de apărare și navală, unde se vor face investiții masive în următorii ani, sprijinite de nevoia de reînarmare.

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a anunțat încă din finalul lunii martie că Liberty va reporni în câteva săptămâni Furnalul nr. 5 după ce a plătit sume în avans furnizorilor pentru materii prime, iar anunțul Liberty confirmă reluarea producției din data de marți, 22 aprilie. Liberty a primit recent un credit de capital de 350 de milioane de euro, sprijin guvernamental.

Cine este Cornel Moisescu, noul șef al producției Sidex: Experiență de 30 de ani în siderurgie

„Împreună cu o echipă puternică şi dedicată de siderurgiști, ne pregătim pentru repornirea operațiunilor de producție, ceea ce reprezintă o adevărată provocare, industria siderurgică confruntându-se cu cele mai dificile condiții de piață pe care le-am întâlnit de-a lungul carierei mele, comparabile cu criza financiară din 2008 și criza industriei siderurgice din 2015. Cu toate acestea, știm cât de important este oțelul românesc pentru economia națională și pentru comunitatea din Galați, de aceea facem toate eforturile să asigurăm necesarul de oțel industriilor strategice ale României. Cu suportul echipei, am încredere că vom reporni operațiunile de producție primară după Paște, pe 22 aprilie”, a declarat Cornel Moisescu.

În comunicat se precizează că Moisescu are o bogată expertiză și 30 de ani de experiență în industria siderurgică, dobândită în cadrul companiei de la Galați. Acesta a început în 1995 ca inginer metalurgic la SIDEX Galați și a promovat constant, în 2014 fiind numit Head of Blast Furnaces.

„Cu peste 10 ani de experiență la nivel de management și cu studii de leadership în Luxembourg, Cornel Moisescu a implementat proiecte inovatoare în operațiunile primare, fiind parte dintr-o echipă de specialiști europeni, a gestionat proiecte complexe de modernizare și mentenanță la furnal și a obținut volume de producție-record de-a lungul carierei sale”, potrivit Liberty Galați.

Ministrul Economiei: Liberty a plătit în avans furnizorii pentru cocs și materie primă pentru repornirea producției

Bogdan Ivan, ministrul Economiei, a vorbit în finalul lunii martie, în Parlament, despre combinatul siderurgic Liberty Galați, unde în urmă cu câteva săptămâni a fost oprită producția. Potrivit ministrului, compania a plătit în avans furnizorii pentru cocs și materie primă pentru repornirea producției.

partea EximBank în valoare de 350 de milioane de euro care are ca destinație exclusivă aducerea de materii prime, de la cocs până la alte materii prime, pentru a reporni acel Furnal de la Galați. În momentul de față au început aprovizionarea, pentru că vorbim despre un mecanism care presupune plata de sume în avans pentru toți furnizorii de aceste materii prime, care unele dintre ele vin și din Australia.

Au făcut plățile în avans, în momentul de față angajamentul din partea acestei companii este că în 2, maxim 3 săptămâni va fi repornit acel Furnal. Ceea ce am făcut la nivel decizional, la nivel guvernamental, am pus în calcul inclusiv negocieri la nivelul Comisiei Europene pe care le-am purtat atât eu cât și cei din partea companiei tocmai pentru a găsi un mecanism de relaxare pe tot ce înseamnă industrie siderurgică în România – mă refer atât la oțel cât și la aluminiu”, a explicat Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, România a renegociat „tot ce înseamnă Green Industrial Deal” și doar prin eliminarea plății certificatelor de carbon de către producătorii de oțel și aluminiu costul mediu al energiei ar putea scădea cu 13,5%.

„Din acest punct de vedere, suntem în stadiul în care am renegociat tot ce înseamnă Green Industrial Deal – împreună cu alte state europene care au istorie și au relevanță în domeniul siderurgic am căzut de acord pe o foaie de parcurs prin care analizăm cum vom putea să dăm un boost de energie pe tot ce înseamnă eliminarea certificatelor de carbon și prelungirea acestui mecanism european care trebuia să se închidă în 2025 – asta înseamnă un cost mediu de aproximativ 13,5% mai mic pentru energia care va fi folosită în industria siderurgică tocmai pentru a face competitivă atât industria din România cât și din alte state membre UE.

Odată cu apariția noilor taxe vamale din SUA, trebuie să ne asigurăm că nu suntem invadați de oțel ieftin de pe alte piețe extra-europene. Am discutat cu omologii mei inclusiv din Franța, Germania, Italia, pentru a găsi un mecanism european de protejare a producătorilor de oțel din toată UE și în special din România”, a afirmat Bogdan Ivan.

***