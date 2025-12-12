Comandantul trupelor NATO în Europa, generalul american Grynkewich, vine în România. Programul vizitei

Generalul american Alexus G. Grynkewich (foto), comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, vor efectua, pe 16 decembrie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu.

Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței, anunță MApN.

Generalii Vlad și Grynkewich vor susține declarații de presă la sediul HQ MNC-SE, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de comandant al Comandamentului European al SUA (USEUCOM) și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), fiind responsabil pentru conducerea strategică a operațiilor NATO desfășurate pe întreg teritoriul european.

Ca fost pilot de vânătoare, Alexus G. Grynkewich are „o înțelegere profundă a amenințărilor cu care ne confruntăm în aer și nu numai”, declara, la ânceputul anului, secretarul general al NATO, Mark Rutte.,

În calitate de ultim director de operațiuni al Statului Major Interarme, generalul Grynkewich are, de asemenea, o vastă experiență în îndeplinirea priorităților militare și de securitate în fața provocărilor globale.

***