cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

12 decembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Comandantul trupelor NATO în Europa, generalul american Grynkewich, vine în România. Programul vizitei

Rss
De Dan Stancu

12 decembrie, 2025

Generalul american Alexus G. Grynkewich (foto), comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, vor efectua, pe 16 decembrie, o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu.

Vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței, anunță MApN.

Generalii Vlad și Grynkewich vor susține declarații de presă la sediul HQ MNC-SE, urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri.


Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de comandant al Comandamentului European al SUA (USEUCOM) și de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), fiind responsabil pentru conducerea strategică a operațiilor NATO desfășurate pe întreg teritoriul european.

Ca fost pilot de vânătoare, Alexus G. Grynkewich are „o înțelegere profundă a amenințărilor cu care ne confruntăm în aer și nu numai”, declara, la ânceputul anului, secretarul general al NATO, Mark Rutte.,

În calitate de ultim director de operațiuni al Statului Major Interarme, generalul Grynkewich are, de asemenea, o vastă experiență în îndeplinirea priorităților militare și de securitate în fața provocărilor globale.

(Citește și: Generalul american Alexus Grynkewich, desemnat comandant suprem al Forţelor NATO din Europa)

***

[newsman_subscribe_widget formid="nzm-container-91885-6936-62e2a1251fbbbf9d28a8dd5a"]


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți