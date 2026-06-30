Germania și Olanda preiau comanda forțelor terestre pe flancul estic al NATO



Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a participat la o ceremonie în orașul estonian Valga, situat la granița cu Letonia, în cadrul căreia Corpul 1 germano-olandez (1GNC) a preluat comanda unităților de apărare ale NATO de pe flancul estic de la Corpul Multinațional Nord-Est (MNC NE).

Germania și Țările de Jos au înființat un centru de comandă militar în regiunea baltică pentru a descuraja Rusia, ca parte a unor eforturi mai ample de a-și asuma mai multe responsabilități în cadrul NATO, în perspectiva summitului alianței de săptămâna viitoare, relatează Bloomberg.

„Prin adăugarea unui alt comandament extrem de capabil pe flancul estic al NATO, ne îmbunătățim gradul de pregătire, ne perfecționăm structurile de comandă și control și ne consolidăm capacitatea de a descuraja orice potențial adversar”, a declarat Pistorius în discursul său.

Generalul american Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat al NATO, a recunoscut aceste eforturi, afirmând că Europa își asumă mai multe responsabilități decât a făcut-o în ultimii 35 de ani.

Miniștrii apărării din Țările de Jos, Estonia și Letonia au participat la ceremonie cu o săptămână înainte de summitul liderilor NATO din Ankara, capitala Turciei.

Comandamentul va fi responsabil de exercițiile militare și, în cazul unui conflict, de apărarea flancului estic, iar cartierul general va servi ca un al doilea centru tactic pentru regiune.

Până în prezent, această responsabilitate a revenit comandamentului NATO din Polonia.

Înființarea unui cartier general pentru statele baltice era în discuție încă de la summit-ul NATO din 2023.

Corpul germano-olandez a fost înființat în 1995 și are sediul la Munster, iar comanda se rotește între cele două țări.

Pe lângă Olanda și Germania, alte 14 state membre NATO contribuie în prezent cu personal.

„Determinarea de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că schimbarea de atitudine a NATO constituie o dovadă a hotărârii alianței de a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliaților.

„Este o demonstrație vizibilă și puternică a unității și a pregătirii NATO, precum și a hotărârii noastre colective de a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliaților”, a declarat el, la Valga.

Atunci când este pe deplin operațional, un corp de armată comandă, de obicei, trei divizii, adică între 40.000 și 60.000 de soldați. În timp de pace, acesta funcționează, de regulă, ca o structură de comandă redusă, cu funcții specializate precum artileria, apărarea aeriană și serviciile medicale, pentru a permite desfășurarea rapidă a trupelor atunci când este necesar.

Corpul Multinațional Nord-Est din Szczecin a fost responsabil de întreaga regiune până în prezent. Acesta a fost înființat în 2017, la trei ani după ce Rusia a anexat regiunea Crimeea din Ucraina.

Detaliile

Cartierul general poate comanda o forță internațională de aproximativ 50.000 de soldați, iar în trecut a condus mai multe operațiuni internaționale.

Noul centru de comandă al Corpului germano-olandez va funcționa ca cartier general tactic pentru o parte a flancului estic al NATO. Corpul va comanda toate unitățile NATO staționate în Estonia și Letonia, precum și elemente ale armatelor naționale.

Noul centru de comandă va coordona exercițiile militare, măsurile pregătitoare și apărarea regiunii în cazul celui mai pesimist scenariu, și anume un atac al forțelor ruse.

În plus, Germania înființează în prezent o brigadă permanentă de tancuri cu un efectiv de până la 5.000 de soldați în Lituania, a treia țară baltică.

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