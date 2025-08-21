Colliers: Scade interesul dezvoltatorilor imobiliari de proiecte comerciale – perspective de redresare, abia în 2026

Valoarea estimată a tranzacţiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale (cu excepţia celor industriale) s-a apropiat în primul semestru de 200 de milioane de euro, sub nivelul din perioada similară a anului trecut, dar cu perspective mai bune pentru a doua jumătate a anului şi 2026, arată un raport al companiei de consultanţă imobiliară Colliers.

„După un an 2024 marcat de incertitudini politice, un context general de expectativă şi, în consecinţă, o cerere relativ scăzută, piaţa terenurilor a devenit mai activă în prima jumătate din 2025”, potrivit celui mai recent raport Colliers.

Totodată, interesul pentru terenuri de birouri rămâne foarte scăzut, în timp ce segmentul rezidenţial şi cel destinat unor proiecte speciale – din zona medicală, educaţie, cazare pentru studenţi, centre de date, showroom-uri etc. – câştigă teren. Şi cererea pentru terenuri industriale este în creştere, mai ales în apropierea marilor oraşe şi unde sunt în curs proiecte importante de infrastructură, unde se conturează investiţii atât în segmentul logistic, cât şi în producţie/construcţia de fabrici.

Retailul şi rezidenţialul rămân cele mai active segmente pe piaţa terenurilor, la fel ca în anii anteriori. În zona de retail, interesul este susţinut atât de dezvoltatori deja prezenţi pe piaţă, cât şi de cumpărători noi care caută terenuri pentru proiecte viitoare. Cele mai multe tranzacţii se înregistrează în oraşele mici şi medii, unde valorile sunt moderate, dar numărul de achiziţii este ridicat. Dezvoltatorii, atât locali cât şi internaţionali, şi marile reţele de magazine continuă să se extindă în apropierea zonelor cu densitate de populaţie, mizând pe potenţialul consumului de proximitate, prin achiziţia de terenuri pentru proiecte built-to-suit pentru anumiţi retaileri sau galerii comerciale de dimensiuni variate.

Piaţa rezidenţială atrage interes, mai ales în marile oraşe şi în Bucureşti, unde numărul tranzacţiilor este mai mic, dar valorile sunt mai ridicate. Dezvoltatorii cu tradiţie caută să îşi extindă portofoliul de proiecte, mizând pe potenţialul economic al zonelor urbane, chiar şi în contextul unei economii mai lente şi al schimbărilor fiscale recente. În zona metropolitană a Capitalei – mai ales în partea de nord – tot mai mulţi investitori caută terenuri mari pentru proiecte de locuinţe sau ansambluri de vile, semnalând o tendinţă clară spre proiecte cu densitate redusă.

„Activitatea pe piaţa terenurilor este susţinută în continuare de operatorii mari şi dezvoltatorii de retail – fie prin proiecte individuale, fie prin dezvoltarea de parcuri comerciale de diferite dimensiuni – şi este completată de un interes în creştere din partea capitalului local pentru proiecte speciale. De asemenea, vedem cumpărători noi, semn că piaţa confirmă potenţialul pe termen mediu şi lung, se diversifică şi se maturizează. În rezidenţial, sunt în continuare dezvoltatori care îşi extind portofoliile fără a fi descurajaţi de încetinirea temporară a pieţei sau de schimbările fiscale, ceea ce ne arată că apetitul pentru proiecte bine localizate rămâne ridicat, în special în marile oraşe şi în Bucureşti”, explică Sînziana Oprea, director land agency la Colliers România.

Interesul pentru terenuri destinate birourilor rămâne scăzut, în contextul schimbărilor de pe piaţa muncii şi al preferinţei pentru formule de lucru flexibile. Multe dintre terenurile gândite iniţial pentru clădiri de birouri sunt acum direcţionate către locuinţe colective sau spaţii de cazare pentru studenţi – soluţii care corespund mai bine nevoilor actuale din piaţă.

Deşi aceste tranzacţii nu sunt incluse de Colliers în calculul volumului de piaţă, compania notează că segmentul terenurilor industriale devine tot mai activ, cu o cerere în creştere vizibilă. Cele mai multe tranzacţii au loc în apropierea marilor oraşe şi a infrastructurii recent finalizate sau în curs de finalizare, unde dezvoltatorii logistici consacraţi şi companiile interesate să construiască fabrici caută terenuri potrivite. Pe fondul schimbărilor din regiune, această evoluţie indică o repoziţionare strategică a lanţurilor de aprovizionare, dar şi o oportunitate reală pentru România de a atrage investiţii industriale cu impact direct asupra dezvoltării economice locale şi a pieţei terenurilor.

„Observăm un interes constant şi un număr destul de mare de proiecte în pregătire, ceea ce ne oferă motive să fim moderat optimişti pentru următoarele 12 -18 luni. Piaţa de terenuri devine mai diversificată, dar rămâne de văzut cum va absorbi economia schimbările fiscale care vin într-un moment când mediul local de afaceri era deja puţin slăbit, iar consumatorii oricum deveniseră mai puţin optimişti. Totuşi, în ciuda incertitudinilor, majoritatea analiştilor anticipează că începând cu 2026, vom începe să ne revenim – o prognoză care se aliniază şi cu sentimentul general din piaţa de terenuri”, spune reprezentantul Colliers România.

Experţii Colliers notează că zona ofertei rămâne solidă şi chiar există destul de frecvent terenuri strategice noi care intră la vânzare. Deşi există vânzătorii „obişnuiţi”, o mare parte din ofertă e generată de investitorii care caută să se concentreze pe activitatea de bază. Există şi foşti cumpărători oportunişti care văd acum o oportunitate să elibereze capitalul deţinut în terenuri pentru a se concentra pe alte domenii mai atrăgătoare. În acest context, preţurile evoluează destul de eterogen: pentru terenurile fără documentaţii de urbanism valide sau care sunt poziţionate în zone cu accesibilitate complicată pot exista scăderi de preţuri, în timp ce pentru terenurile foarte bune, urbanizate şi cu concurenţă (eventual, din partea mai multor tipuri de dezvoltatori) pot exista creşteri punctuale.

„Dacă ţinem cont de ciclul de dezvoltare a unui proiect imobiliar, chit că discutăm despre un centru comercial, o clădire de birouri sau un complex rezidenţial, putem spune că un proiect imobiliar conceput acum ar ajunge pe piaţă, la vânzare sau închiriere, cel mai devreme într-un an şi jumătate. Dar mai degrabă ar fi vorba de peste 2 ani, deci ar intra pe piaţă în 2027 sau 2028, când economia deja va fi reintrat pe o pantă ascendentă. Efervescenţa relativă din piaţa terenurile ne dă de înţeles că mulţi dezvoltatori sunt conştienţi de acest aspect şi din acest motiv, piaţa terenurilor ar trebui să rămână destul de dinamică”, conchide Sînziana Oprea.

