Colliers: Piața terenurilor încetinește, dar investitorii își pregătesc următorul ciclu de dezvoltare

Piața terenurilor din România a rămas activă în prima jumătate a anului 2026, însă numărul tranzacțiilor mari finalizate a fost redus, pe fondul incertitudinilor privind costurile energiei, bugetele de construcție și contextul politic intern, potrivit datelor preliminare din raportul Colliers pentru primul semestru al anului.

Conform companiei de consultanță imobiliară, numeroase tranzacții se află în negociere sau în fază de precontractare, în timp ce dezvoltatorii își adaptează strategiile pentru proiecte care ar putea ajunge pe piață în perioada 2027-2028.

Retailul rămâne cel mai dinamic segment al pieței terenurilor, susținut de extinderea rețelelor comerciale și de cererea pentru proiecte de proximitate în orașele mici și medii. Segmentul rezidențial continuă să atragă interes, inclusiv din partea investitorilor internaționali, deși traversează o etapă de recalibrare determinată de schimbările legislative și de condițiile de finanțare. În schimb, piața terenurilor pentru dezvoltări industriale se află într-o perioadă de așteptare, investitorii preferând să amâne noi achiziții.

„Piața terenurilor trece printr-o etapă de repoziționare, nu este nicidecum blocată. Vedem multe discuții, negocieri și tranzacții în lucru, chiar dacă numărul dealurilor mari închise în prima jumătate a anului a fost mai redus”, a declarat Sînziana Oprea, Director Land Agency la Colliers România.

Potrivit raportului, prețurile evoluează diferențiat în funcție de calitatea activelor. Terenurile cu documentații urbanistice avansate și perspective clare de autorizare pot înregistra creșteri punctuale de 5-10% față de anul trecut, în timp ce terenurile cu probleme de urbanism sau acces sunt mai expuse ajustărilor de preț.

Schimbare a raportului de forțe dintre cumpărători și vânzători

Compania remarcă și o schimbare a raportului de forțe dintre cumpărători și vânzători. Creșterea ofertei de terenuri disponibile, inclusiv din partea unor investitori instituționali și străini interesați să își marcheze profiturile sau să își reducă expunerea, a consolidat poziția cumpărătorilor, care negociază mai atent condițiile tranzacțiilor și preferă plăți eșalonate, condiționate de obținerea autorizațiilor de construire.

În ceea ce privește infrastructura, Colliers apreciază că autostrada de centură A0 generează un interes mai ridicat pentru anumite terenuri, în timp ce impactul extinderii rețelei de metrou din București este, deocamdată, mai redus decât anticipau investitorii.

Compania estimează că, deși 2026 nu se conturează drept un an cu un volum ridicat de tranzacții finalizate, activitatea din piață rămâne susținută, iar efectele deciziilor de investiții luate în prezent vor deveni vizibile în următorii ani.

„Pentru dezvoltatori, terenurile cumpărate acum nu sunt pariuri pe piața de azi, ci poziționări pentru piața din 2027-2028″, a subliniat Sînziana Oprea.

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