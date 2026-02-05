Colliers: Imobiliare – Piața de retail modern a crescut în 2025 cu 20% peste media ultimilor 5 ani. 2026 se anunță cel mai activ an din ultimii 15 – chiar dacă consumul decelerarează

Piața de retail modern din România a depășit pragul de 5 milioane de metri pătrați în 2025, după livrări de aproximativ 190.000 de metri pătrați de spații comerciale noi, cu aproximativ 20% peste media ultimilor cinci ani, arată raportul anual Colliers.

După un deceniu de creștere rapidă, piața intră în 2026 într-o etapă de consolidare, într-un context economic mai temperat, dar cu livrări estimate la aproximativ 240.000 de metri pătrați.

„În continuare, România are însă mai puține spații de retail modern raportat la populație decât alte piețe din regiune, ceea ce indică un potențial suplimentar de dezvoltare pe termen mediu, mai ales în orașele regionale”, susțin specialiștii.

Date survin în contextul în care cifrele oficiale indică o corecție accelerată a consumului populației. Vânzările cu amănuntul au înregistrat un avans anual de doar 0,2% în 2025. Analiștii Erste anticipează o accelerare a ritmului la 3,2% în 2026.

„Consumul privat este probabil să rămână moderat, deoarece se așteaptă ca ritmul de creștere al salariilor reale să rămână negativ în prima jumătate a anului 2026. Cu toate acestea, am putea observa o oarecare îmbunătățire în a doua jumătate a anului, pe măsură ce se așteaptă o decelerare a inflației, ceea ce ar putea genera un anumit impuls de creștere pentru vânzările cu amănuntul”, notează ei într-un raport transmis investitorilor.

În plus, salariul real a scăzut cu aproximativ 5% la nivelul lunii noiembrie 2025 față de anul precedent.

Cele mai mari livrări de spații comerciale moderne din 2025

Una dintre cele mai importante livrări din 2025 a fost realizată în Iași, unde a fost inaugurată extinderea Mall Moldova, dezvoltat de Prime Kapital / MAS REI, care a adăugat aproximativ 59.000 de metri pătrați de spații comerciale moderne la stocul total pe plan local, odată cu renovarea fostului Era Shopping Center.

Și la Arad, proiectul Agora Mall, cu o suprafață de 35.000 de metri pătrați, a revenit pe piață după un amplu proces de renovare, fiind reinclus în stocul de retail modern, după o perioadă în care centrul fusese închis.

Totodată, în urma unei recalculări a stocului național, care a inclus și proiecte mai vechi renovate și readuse în oferta de retail modern, stocul total de retail modern din România a depășit oficial pragul de 5 milioane de metri pătrați în 2025.

În 2025, mai multe branduri noi au intrat sau au început să se extindă pe piața din România

Printre cele mai vizibile se numără Sports Direct, Action sau Wendy’s care și-au deschis primele magazine anul trecut, iar 2026 va aduce pe piața românească noi branduri precum BIPA, Lululemon sau Mr. D.I.Y . În același timp, magazinele fizice au performat ușor mai bine decât comerțul online: vânzările non-alimentare au crescut cu 3,5% în primele 11 luni din 2025, comparativ cu un avans de doar 0,3% în online. Pe fondul inflației și al incertitudinilor economice, consumatorii au devenit mai atenți la preț, ceea ce a favorizat conceptele de tip „discount”, într-un context de competiție tot mai puternică, inclusiv din partea retailerilor online internaționali.

„Centrele comerciale și-au păstrat un grad ridicat de ocupare în 2025, iar proiectele noi au fost, în general, bine absorbite de piață, inclusiv în orașele mici. Mall-urile dominante au în continuare puține spații disponibile și liste de așteptare pentru chiriași, ceea ce le permite să-și optimizeze constant oferta de magazine și să susțină creșterea chiriilor. Gradul ridicat de ocupare, performanța centrelor dominante și interesul constant al brandurilor internaționale confirmă atractivitatea pieței pe termen mediu și lung.

În 2026, ne așteptăm ca discounterii și categoriile de bază, precum FMCG, să rămână cei mai activi, în timp ce dezvoltatorii vor continua să livreze proiecte adaptate unui consumator mai atent la valoare și la raportul calitate – preț”, a precizat Liana Dumitru, director Retail Agency la Colliers.

Un ritm mai „așezat” în 2026

Pentru 2026, consultanții Colliers se așteaptă la un ritm mai așezat al pieței, cu decizii mai prudente din partea dezvoltatorilor și a retailerilor.

Chiar și așa, sunt estimate livrări de aproximativ 240.000 de metri pătrați de spații comerciale noi, ceea ce ar putea face din 2026 cel mai activ an din acest punct de vedere din 2011 încoace.

Proiectele anunțate au dimensiuni variate, cu suprafețe cuprinse între 4.000 și 20.000 de metri pătrați, dezvoltate de investitori activi în multiple domenii și cu profiluri diverse de investiție, provenind atât din mediul local cât și internațional.

Deși costurile de construcție rămân ridicate, perspectiva pe termen lung a pieței de retail din România rămâne favorabilă, susțin specialiștii.

