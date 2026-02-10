Colliers: Cererea pentru spații industriale și logistice a fost de 1 milion de metri pătrați în 2025

Piața spațiilor industriale și logistice din România a continuat să crească în 2025, cu peste 300.000 de metri pătrați de spații moderne livrate, ceea ce a dus stocul total la aproximativ 8 milioane de metri pătrați, potrivit raportului anual Colliers.

Anul a fost marcat de un nivel record al cererii, cu tranzacții de închiriere anunțate public de aproape 1 milion de metri pătrați, un volum mult peste media anuală din perioada pre-pandemică (aproximativ 600.000 de metri pătrați în 2024).

Pe termen mediu și lung, piața rămâne bine susținută de consum, comerț exterior în creștere și investiții accelerate în infrastructură, chiar dacă, pe termen scurt, prudența economică ar putea tempera unele decizii investiționale.

„O parte importantă a noilor dezvoltări din 2025 a fost realizată în afara Bucureștiului, semnalând o extindere clară a pieței către orașe și regiuni cu disponibilitate mai bună a forței de muncă și costuri mai competitive. Tendința a atras atât dezvoltatori consacrați, cât și jucători noi. CTP și WDP și-au continuat extinderea portofoliilor, în timp ce dezvoltatori precum VGP, Element Industrial, Logicor și Industra Parks și-au accelerat planurile de creștere. În paralel, Garbe Industrial și Hillwood se pregătesc pentru primele pre-leasinguri pe piața locală, în timp ce Lion’s Head a lansat deja primul său proiect”, punctează Victor Coșconel, partner, head of leasing, Office & Industrial Agencies la Colliers.

Activitatea de închiriere a fost concentrată în principal în București

Activitatea de închiriere a fost concentrată în principal în București, unde companii precum LPP, Action și Aquila au semnat tranzacții importante în nordul și vestul capitalei, cele trei generând aproape un sfert din cererea totală din 2025.

În același timp, piața devine tot mai diversificată, pe fondul unui număr mai mare de tranzacții de dimensiuni medii, susțin analiștii. Astfel, dimensiunea medie a unei tranzacții a scăzut la aproximativ 7.500 de metri pătrați, față de aproape 9.000 de metri pătrați în 2020.

Mai mult de jumătate, peste 500.000 de metri pătrați, au reprezentat cerere nouă sau pre-închirieri, un semnal clar al unei piețe active și bine echilibrate.

Logistica și retailul au generat două treimi din cererea totală/ Interes în creștere al investitorilor asiatici

În 2025, cele mai multe tranzacții au venit din logistică și retail, segmente care au generat cel puțin două treimi din cererea totală, pe fondul consumului intern. O mare parte din cererea logistică deservește companii locale și regionale orientate către piața românească.

Spațiile închiriate pentru producție au avut o pondere mai redusă, de aproximativ 11%, scădere considerată temporară, pe fondul amânării unor proiecte pentru 2026 și al faptului că multe companii preferă să dețină spațiile în care operează.

„Pe termen mediu, România rămâne atractivă ca destinație de producție, susținută de aderarea completă la spațiul Schengen, de îmbunătățirea infrastructurii și de interesul tot mai vizibil al investitorilor asiatici, în special din China”, susțin consultații.

Chiriile s-au stabilizat

Chiriile s-au stabilizat în 2025, un depozit Built-to-Suit într-o zonă premium fiind închiriat, în medie, cu 4,5–5 euro/mp în București și în principalele orașe din țară. Prin comparație, înainte de 2021, chiriile erau sub 4 euro/mp, ceea ce arată că ajustarea din ultimii ani a fost deja absorbită de piață.

În același timp, rata de neocupare rămâne scăzută, în jur de 5% la nivel național, însă livrarea de proiecte speculative de către dezvoltatori consacrați și noi jucători ar putea crea, în perioada următoare, mai multă flexibilitate pentru chiriași.

„Unul dintre principalele atuuri ale României rămâne ritmul accelerat al investițiilor în infrastructură. Rețeaua de autostrăzi și drumuri expres a crescut de la mai puțin de 1.000 de kilometri înainte de pandemie la aproximativ 1.400 de kilometri în prezent, iar peste 300 de kilometri sunt așteptați să fie livrați doar în 2026. Pe termen mai lung, alte peste 1.000 de kilometri se află în diferite stadii de planificare sau construcție, ceea ce va îmbunătăți conectivitatea regională și va deschide noi zone pentru dezvoltări industriale și logistice”, conchide Victor Coșconel, partner, Head of Leasing, Office & Industrial Agencies la Colliers.

Raportat la consum și intensitatea comerțului exterior, stocul este subdimensionat

Raportat la nivelul de consum și la intensitatea comerțului exterior, stocul de spații industriale și logistice din România rămâne subdimensionat comparativ cu alte piețe din Europa Centrală și de Est, ceea ce susține perspectivele de creștere pe termen mediu și lung.

În acest context, în 2026, piața spațiilor industriale și logistice din România este așteptată să depășească pragul de 8 milioane de metri pătrați.

Pe termen mediu, consultanții Colliers sunt de părere că atingerea unui nivel de peste 10 milioane de metri pătrați este realistă, iar până la finalul următorului deceniu, stocul ar putea ajunge la 15 milioane de metri pătrați, în condițiile unui context extern relativ stabil și ale continuării investițiilor în infrastructură.

