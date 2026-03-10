„Cold Response”: NATO a dat startul exercițiilor în Arctica, cu participarea a 4.000 de militari americani

Alianța Nord-Atlantică și-a început, luni, exercițiile bienale în Arctica, de data aceasta punând mai mult accent pe rolul civililor în sprijinirea armatei. Exercițiile, cu numele de cod „Cold Response”, se concentrează pe apărarea alianței în Arctica europeană, unde Norvegia și Finlanda, membre NATO, au frontieră comună cu Rusia, și se desfășoară în perioada 9-19 martie.

Aceste exerciții, organizate o dată la doi ani, sunt de acum integrate în operațiunea „Arctic Sentry („Santinela Arctică”), lansată în februarie pentru a consolida prezența NATO în regiune și a calma tensiunile din cadrul Alianței, provocate de dorința președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

Donald Trump insistă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru a respinge amenințările din partea intereselor rusești și chineze în Arctica și că Danemarca nu poate asigura securitatea acesteia. Guvernele atât cel danez, cât și cel groenlandez declară că insula nu este de vânzare.

La actualul exercițiu „Cold Response”, participă aproximativ 25.000 de soldați din 14 țări, printre care SUA și Danemarca, fiind preconizat să se desfășoare în principal în nordul Norvegiei și Finlandei. Mai exact, un contingent de circa 4.000 de soldați americani ar urma să ia parte la aceste manevre militare.

Înainte de începerea exercițiilor, armata americană a retras o escadrilă de avioane de luptă F-35, fără a preciza dacă această decizie a fost luată ca urmare a războiului purtat de Washington împotriva Iranului de la sfârșitul lunii februarie.

„Armata americană este o forță desfășurată la nivel mondial și nu este anormal ca forțele să fie redistribuite sau relocate în mod dinamic din diverse motive”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Corpului de Marină al Statelor Unite din Europa.

Norvegia a declarat anul 2026 drept anul „apărării totale”, punând accentul pe pregătirea civililor, a întreprinderilor și instituțiilor publice pentru a face față unui război și altor catastrofe.

„Vrem ca armata noastră să-și îndeplinească rolul de a apăra țara. Pentru aceasta, depindem în totalitate de funcționarea normală a majorității aspectelor societății”, a declarat general-maiorul Lars Lervik, șeful armatei norvegiene. „Este, de asemenea, o oportunitate de a repeta în mod specific situațiile în care civilii pot oferi sprijin direct efortului militar, de exemplu atunci când serviciile medicale trebuie să trateze un număr mai mare decât de obicei de soldați răniți, fie că sunt norvegieni sau din forțele aliate”, a explicat el.

Joi se va exersa scenariul testării capacității spitalelor din nordul Norvegiei de a trata un număr mare de victime transportate de pe o linie de front imaginară din Finlanda.

***