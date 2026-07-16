Pentagonul respinge ideea unei coaliții a „puterilor de mijloc”: „Accesul la tehnologia americană este un privilegiu, nu un drept”

Administrația SUA nu consideră drept o posibilitate serioasă apariția unei strategii colective a așa-numitelor „puteri de mijloc”, concept invocat în ultimele luni în dezbaterile internaționale, a transmis Elbridge Colby (foto stânga), un înalt oficial al Pentagonului responsabil de strategie și politici.

Conceptul a fost popularizat în special de premierul canadian Mark Carney, în discursul său de la Davos din acest an, drept o coaliție în contrapondere la tendința că marile puteri, în speță SUA și China, își urmăresc în mod nemilos interesele naționale.

Într-o serie de mesaje publicate pe X, Colby a afirmat că, la Pentagon, preocuparea nu este că o astfel de strategie ar putea deveni realitate, ci că unii aliați și parteneri ai SUA ar putea crede acest lucru și ar putea „irosi timp, bani și capital politic valoros” pe ceea ce el a descris drept o distragere.

Carney a trasat la Davos o cale de urmat pentru Canada și celelalte țări care vor să se alăture unei astfel de coaliții a puterilor medii, el avertizând că țările mai puternice au folosit „integrarea economică ca arme”, „tarifele ca pârghii” și „lanțurile de aprovizionare ca vulnerabilități care trebuie exploatate”. Deși nu a numit SUA în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Carney a invocat o „ruptură globală”, nu o tranziție, adăugând că „țările mijlocii trebuie să acționeze împreună, deoarece dacă nu suntem la masă suntem în meniu”.

Ce spune directorul pentru strategie și politici de la Pentagon despre coaliția ”puterilor de mijloc”

„Din punctul nostru de vedere, o strategie colectivă a puterilor de mijloc se bazează pe o înțelegere greșită a relațiilor internaționale”, a scris Colby pe X. El a adăugat că administrația americană privește scena internațională „prin prisma intereselor, geografiei, economiei, puterii militare” și a altor factori de acest tip.

Potrivit oficialului american, „puterile medii” nu au „o bază coerentă de aliniere”. Colby a susținut că experiența Washingtonului arată, dimpotrivă, o creștere a cererii pentru angajament american, nu o reducere a acesteia.

There is a great deal of hubbub about a collective “middle powers”strategy these days.



At DoW, we are not concerned that this is a serious possibility. Rather, we are more concerned that a few allies and partners will *think it is* and waste valuable time, money, and political… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) July 14, 2026

„Vedem o intensificare a dorinței de angajament cu Statele Unite, nu o diminuare”, a afirmat el. Colby a spus că, sub conducerea președintelui Donald Trump, statele partenere „nu doar că văd valoarea angajamentului american”, ci înțeleg și că acesta „nu mai poate fi luat de-a gata”.

Oficialul Pentagonului a afirmat că există în continuare „un semnal de cerere incredibil de puternic” pentru prezența și angajamentul militar al SUA la nivel global.

„Nicio altă țară sau combinație de țări nu poate concura cu baza industrială de apărare a SUA”

Colby s-a referit și la industria americană de apărare, în contextul discuțiilor privind posibile alternative la armamentul și tehnologia militară produse în SUA. El a respins ideea că, pe fondul nemulțumirilor față de Washington, baza industrială americană de apărare ar putea pierde poziții importante pe piața globală a armamentului.

„Faptul simplu este că nicio altă țară sau combinație de țări nu poate concura cu baza industrială de apărare a SUA, nici cantitativ, nici calitativ”, a spus Colby. El a adăugat că Statele Unite produc „cel mai bun echipament” și la o scară pe care „niciun competitor plauzibil” nu o poate egala.

„Accesul la baza industrială de apărare americană este un privilegiu, nu un drept”, a mai afirmat oficialul american.

Colby a spus, de asemenea, că firmele americane se află în avangarda tehnologiilor avansate și că „nu există o alternativă credibilă în lumea liberă” la tehnologia americană și la implicațiile acesteia pentru apărare.

În același timp, oficialul Pentagonului a afirmat că aliații și partenerii SUA ar trebui să continue să cheltuiască mai mult pentru apărare și să investească în propriile baze industriale. El a precizat însă că aceste investiții ar trebui făcute în colaborare cu SUA, nu cu obiectivul de a replica sau înlocui capacitățile americane.

„Mai multe cheltuieli ne vor ajuta pe toți, mai ales securitatea propriilor noștri aliați”, a spus Colby. „Salutăm investițiile aliaților în propriile baze industriale de apărare, dar în moduri care sunt colaborative cu cea americană, nu încercând în zadar să o reproducă sau să o înlocuiască”, a conchis oficialul SUA.

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