Coface: Creșterea prețurilor mărfurilor din Europa din cauza conflictului din Orientul Mijlociu: +50% la petrol, +85% la gaze

Prețurile petrolului au crescut cu până la 50% într-o lună, gazele naturale s-au scumpit cu până la 85% în Europa, iar ureea s-a majorat cu 37% de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, pe fondul perturbării fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei analize Coface.

Energie: scumpiri accelerate și efecte în lanț

Piețele energetice sunt printre cele mai afectate, cu creșteri rapide și diferențiate ale prețurilor. Cotația petrolului Brent a urcat cu aproximativ 50% într-o singură lună, atingând 119 dolari/baril, în timp ce petrolul din Oman a depășit pragul de 160 de dolari/baril. În paralel, țițeiul american WTI se menține în jurul valorii de 100 de dolari/baril, indicând un impact inegal la nivel regional.

Creșterile sunt deja resimțite de consumatori. În Statele Unite, prețurile benzinei au ajuns la niveluri record, în timp ce în Asia cotațiile motorinei și combustibilului pentru avioane au crescut puternic.

„Escaladarea actuală a conflictului din Orientul Mijlociu afectează puternic piețele de mărfuri”, a declarat Simon Lacoume, economist de sector la Coface. „Faptul că acest conflict va ajunge sau nu într-un impas va determina amploarea șocului actual asupra părții din aval a lanțului valoric”, a adăugat acesta.

Gazele naturale amplifică tensiunile globale

Creșterile nu se limitează la petrol. Piața gazelor naturale înregistrează, la rândul ei, evoluții abrupte. În Europa, contractele futures au crescut cu 85% într-o lună, în timp ce în Asia prețurile s-au dublat, reflectând dependența ridicată de importuri.

Chiar și piața americană, considerată mai puțin expusă, începe să resimtă presiuni, indicatorul Henry Hub consemnând o creștere de 36% de la o lună la alta. Potrivit Coface, acest lucru arată că tensiunile energetice s-au propagat deja la nivel global.

Industria petrochimică și îngrășămintele, sub presiune

Efectele crizei energetice se transmit rapid către industria petrochimică. Statele din Golf, furnizori esențiali pentru Asia, se confruntă cu dificultăți logistice, iar stocurile reduse contribuie la creșterea accelerată a prețurilor. În Singapore, prețul naftei a crescut cu peste 60% de la începutul conflictului.

Majorările afectează deja producția de mase plastice, inclusiv polipropilenă, polietilenă și PVC, cu riscuri de propagare pe întreg lanțul industrial.

În paralel, îngrășămintele devin mai scumpe, în principal din cauza creșterii costului gazului natural, care poate reprezenta până la 80% din costurile de producție. Prețul ureei a crescut cu 37% de la începutul conflictului.

„Creșterea bruscă a prețurilor la gaz duce, în mod automat, la o majorare a prețurilor îngrășămintelor”, se arată în comunicatul Coface, care avertizează asupra unui posibil impact extins asupra agriculturii globale.

Aluminiul, cel mai expus sector industrial

În sectorul metalelor, aluminiul este considerat cel mai vulnerabil la perturbările actuale. Blocarea rutelor comerciale din Golful Persic afectează atât exporturile, cât și aprovizionarea cu materii prime necesare producției.

Mai mulți producători au început deja să reducă sau să suspende activitatea. În acest context, prețurile aluminiului au crescut cu peste 11% într-o lună, atingând un maxim de 3.500 de dolari/tonă.

„Pe fondul acestei deteriorări a situației, prețurile aluminiului continuă să urmeze o tendință ascendentă”, subliniază Coface.

Riscuri extinse pentru economia globală

Potrivit companiei, impactul actual ar putea depăși sfera piețelor de mărfuri, afectând lanțurile de aprovizionare și economiile dependente de importuri energetice și materii prime.

Deși efectele asupra agriculturii sunt, deocamdată, limitate de calendarul sezonier favorabil, analiștii avertizează că o prelungire a conflictului ar putea afecta semnificativ producători majori din Brazilia, India sau Europa.

În același timp, dependențele indirecte – precum cea a Marocului de sulful exportat din statele din Golf – ar putea amplifica impactul în anumite regiuni.

Conform Coface, evoluția conflictului va rămâne principalul factor care va determina amploarea șocurilor economice, într-un context global deja marcat de volatilitate ridicată.

***