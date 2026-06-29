Codul roșu de caniculă: Comandament de urgență pe energie – Restricții de circulație pe calea ferată și în transportul rutier

Trei sferturi din ţară, inclusiv Capitala, se vor afla până miercuri dimineaţă sub Cod roşu de caniculă, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius, cu efecte majore nu doar asupra sănătății oamenilor, dar și asupra economiei.

Conform prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana, iar nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 25 de grade.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, va fi Cod portocaliu căldură intensă, caniculă, nopţi tropicale şi disconfort termic accentuat în Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei, unde ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade, în Delta Dunării, şi până la 38 de grade în restul zonelor.

Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade.

Meteorologii precizează că, în după-amiaza şi în seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte.

Comandament de urgență – Monitorizare a rețelelor electrice, echipe pregătite pentru intervenție

Ministerul Energiei a convocat luni un comandament de urgență, pe fondul valului extrem de căldură care a adus cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Autoritățile au discutat detalii legate de funcționarea Sistemului Energetic Național și măsurile necesare pentru menținerea siguranței în alimentarea cu energie, în contextul consumului ridicat și al temerilor privind eventuale probleme în rețeaua electrică.

S-a decis menținerea în funcțiune anumite capacități de producție a energiei electrice, care în mod obișnuit ar fi putut fi oprite, pentru a asigura necesarul de consum în perioada de vârf provocată de valul de caniculă.

Pentru seara zilei de luni și pentru ziua de marți este estimat un consum de aproximativ 8.000 MW, motiv pentru care Sistemul Energetic Național (SNE) este monitorizat permanent.

Pe întreaga perioadă a avertizării meteorologice, echipele operative ale Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, dar și prin personalul tehnic de la nivelul Sucursalelor Teritoriale de Transport, inclusiv din stațiile electrice de transformare, monitorizează permanent starea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport, fiind pregătite să intervină prompt dacă situația o impune.

Viteza pe calea ferată – redusă până al 50 km/oră

Trenurile sunt obligate să circule cu restricții și cu o viteză redusă, de până la 50 km/h, din cauza temperaturilor ce afectează liniile de cale ferată.

Condițiile de trafic au dus la creșterea întârzierilor trenurilor, cea mai lungă fiind înregistrată, luni, de un tren ce a sosit în București, de la Timișoara, cu 165 de minute.

Clienții CFR Călători acuză compania că multe dintre trenuri nu au aer condiționat, ceea ce înrăutățește și mai mult condițiile de călătorie.

„La nivelul șinelor se înregistrează 80 de grade, șina este dilatată, există oricând un risc de accident. CFR Infrastructură, compania care dirijează traficul feroviar din România, impune în astfel de siutatii extreme o limitare de viteză de la 70 km/h la 20 km/h”, a declarat Ada Meseşan, purtător de cuvânt, CFR Călători, pentru Știrile ProTv.

Restricţii de circulaţie pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din 36 de judeţe

Circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum naţional de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din 36 de judeţe, respectiv Galaţi, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iaşi, Neamţ, Botoşani, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara, Alba, Mureş, Sibiu, Harghita, Covasna, Braşov, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Giurgiu şi Ilfov.

Exceptate de la aceste restricţii vor fi:

transporturile de persoane;

transporturile de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;

vehiculele care participă la intervenţii în caz de forţă majoră;

transporturi funerare;

transporturi poştale;

transporturi de echipamente de prim ajutor;

transporturi pentru distribuire de carburanţi;

transporturi de mărfuri sub temperatură controlată;

transporturi pentru tractări vehicule avariate;

transporturi pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate;

transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării;

transporturi de apă îmbuteliată;

transporturi produse provenite din exploatări agricole;

transporturi militare implicate în exerciţii multinaţionale;

produse alimentare diverse ş.a.

În funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice, restricţiile pot fi ridicate, menţinute sau prelungite.

Recorduri istorice de temperatură în Europa. OMS avertizează: 150 de milioane de oameni, sub căldură extremă

Cel puţin 140 de milioane de locuitori din Europa, concentraţi în partea centrală şi estică a continentului, se confruntă din nou cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius (nivelul de caniculă).

Temperaturile maxime ar urma să depăşească 30 de grade Celsius pentru un număr de peste 269 de milioane de locuitori din Europa (cu excepţia Turciei), comparativ cu 380 de milioane în ziua anterioară.

Această analiză se bazează pe prognozele serviciului meteorologic german şi pe proiecţiile demografice pentru 2025 ale Centrului Comun de Cercetare (JRC), potrivit AFP.

Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală, iar valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai periculoase, conform OMS.

Valul de caniculă care ține Europa sub presiune de mai bine de o săptămână a fost asociat cu peste 1.300 de decese în exces, potrivit directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății.

Aproximativ 150 de milioane de oameni se confruntă cu temperaturi extreme, iar recordurile cad unul după altul în centrul și estul continentului.

Germania, Cehia, Polonia și Ungaria au înregistrat temperaturi de peste 40 de grade Celsius.

În Germania, termometrele au urcat la 41,7 grade Celsius, la Coschen, aproape de granița cu Polonia, o valoare record pentru țară.

Canicula a favorizat și izbucnirea incendiilor de vegetație.

În estul Germaniei, un incendiu de pădure a izbucnit într-o zonă contaminată cu muniție neexplodată din Al Doilea Război Mondial, ceea ce a îngreunat intervenția pompierilor și a echipelor pirotehnice.

În Polonia, recordul național vechi de 105 ani a fost depășit. La Słubice, în vestul țării, s-au înregistrat 40,5 grade Celsius. Autoritățile au transmis alerte pe telefoanele mobile și au recomandat populației să evite expunerea la soare și efortul fizic.

La Praga, cisterne cu apă și instalații de răcorire au fost amplasate în spații publice, pentru ca oamenii să poată face față temperaturilor extreme. În Cehia s-a ajuns la 41,9 grade Celsius, un nou record național.

În Ungaria, s-au înregistrat 40,7 grade Celsius, iar în Slovacia temperaturile au urcat la 39,3 grade. Danemarca a raportat, la rândul său, cea mai ridicată temperatură de la începutul măsurătorilor meteorologice, în 1874: 36,6 grade Celsius.

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