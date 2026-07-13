Liderii țărilor care sprijină Ucraina, reuniune la Paris – Pe masă, producția europeano-ucraineană de rachete anti-balistice, inclusiv pentru sistemele Patriot. Participă și Nicușor Dan

Aliații occidentali vor încerca să obțină mai multe angajamente în materie de apărare aeriană pentru Ucraina cu ocazia unei întâlniri care va avea loc luni de la Paris, în condițiile în care aceasta e tot mai vulnerabilă la atacurile rachetelor balistice rusești, în ciuda schimbărilor recente de situație de pe câmpul de luptă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni cu cel puțin 25 de lideri la o reuniune a „Coaliției de Voință”, parte a unor eforturi mai ample care includ și elaborarea unei poziții comune care ar putea fi prezentată Rusiei, precum și garanții de securitate pentru a susține orice eventual acord de pace.

La reuniune participă și Nicușor Dan, care a avut, luni dimineață, consultări cu liderii partidelor pentru un nou Guvern. Întâlnirea Coaliției pentru Voință a început la ora 17:00, ea ținându-se la Domul Invalizilor din Paris, potrivit Administrației Prezidențiale.

Întâlnirea de luni din Franța are loc la doar câteva zile după summitul NATO de la Ankara, care a avut ca scop demonstrarea unității transatlantice și a sprijinului pe termen lung pentru Ucraina.

Zelenski a solicitat în weekend eforturi sporite pentru a furniza Ucrainei mijloace de apărare aeriană, după ce Rusia a lansat sâmbătă noi atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei, ucigând opt persoane și rănind alte zeci.

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În cadrul unei conferințe de presă, un reprezentant al președinției franceze a declarat că accentul va fi pus pe cooperarea în domeniul rachetelor antibalistice.

Soluțiile variază de la achiziționarea unui număr mai mare de rachete de interceptare Patriot din SUA și accelerarea desfășurării sistemului franco-italian de apărare aeriană SAMP-T, până la analizarea modului în care industriile de apărare europene și ucrainene pot dezvolta alternative.

Nouă țări, printre care Italia, Germania, Suedia, Danemarca și Norvegia, se vor întâlni înaintea summitului cu aproximativ 12 companii, între care producătorul SAMP-T Eurosam, Leonardo, Thales și Saab, pentru a le determina să facă mai mult în domeniul apărării antiaeriene, au declarat diplomați.

Una dintre opțiunile luate în considerare este ca diferite țări europene să coopereze la realizarea unui sistem care să completeze SAMP-T și/sau Patriot și să ofere Ucrainei un rol semnificativ în producție.

„Presiunea asupra Rusiei trebuie să funcționeze. Noi sancțiuni împotriva agresorului. Noi pachete de sprijin pentru Ucraina, noi proiecte — precum proiectul nostru european antibalistic FREYJA — toate trebuie să funcționeze”, a transmis luni Zelenski.

Potrivit diplomaților citați de Reuters, este probabil să fie anunțată oficializarea acestui așa-numit proiect FREYJA — tentativa Ucrainei de a construi, cu sprijin european, o alternativă mai ieftină la sistemul Patriot, pentru care a primit licențe de producție de la administrația Trump, la recentul summit NATO de la Ankara.

Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete interceptoare pentru sistemele sale anti-aeriene și, în ultima lună, s-a dovedit în mare măsură incapabilă să doboare rachetele balistice.

Aceasta a solicitat aliaților săi mai multe livrări și a îndemnat, de asemenea, Europa să colaboreze cu ea la dezvoltarea propriului sistem de apărare aeriană anti-balistică.

Pe măsură ce atacurile Rusiei s-au intensificat, Kievul a accentuat, la rândul său, atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, vizând instalațiile petroliere și unitățile de producție de armament, pentru a-i submina capacitatea economică de a continua războiul. În noaptea de duminică spre luni a avut loc un atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova, dar și a altor zone, fiind lovit inclusiv un depozit petrolier din Stavropol.

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Pe lângă liderii statelor care sprijină Ucraina și Zelenski, oficiali NATO vor participa, de asemenea, la reuniune.

UE urmează să adopte în curând al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Macron a promis că luni vor fi făcute mai multe anunțuri, unele dintre ele bilaterale, posibil privind producția comună de armament.

El a mai spus că alianța ar putea anunța exerciții militare comune, în încercarea de a transforma conceptul unei viitoare forțe multinaționale (MNFU) în Ucraina într-o realitate mai concretă, aceasta fiind una din opțiunile luate în considerare pentru oferirea de garanții de securitate Kievului.

Trebuie reținut că forța multinațională pentru Ucraina cuprinde componente terestre, aeriene, maritime și de instruire. Toți acești piloni urmează să fie testați în mod continuu, în grade diferite, cu participarea tuturor statelor implicate, pentru a le garanta credibilitatea, dar nefiind vorba despre exerciții NATO în Ucraina.

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