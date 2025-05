Coaliție economică globală condusă de China împotriva SUA: guvernele sunt puse să facă „alegeri imposibile” între cele două superputeri economice

China găzduiește în această săptămână un summit la care sunt invitați principalii parteneri comerciali din America Latină, într-un efort de a-și promova influența în regiune, în timp ce regimul de la Beijing se află într-o confruntare dură cu Washingtonul pentru delimitarea sferelor de influență la nivel global, scrie Reuters.

Oficiali din America Latină și Caraibe, inclusiv președinții Braziliei, Columbiei și Chile sunt așteptați marți la Beijing la deschideerea reuniunii ministeriale a Forumului China-CELAC.

Comerțul bilateral cu statele din regiunea Americii Latine și Caraibe a fost în valoare de 427 de miliarde de dolari din ianuarie până în septembrie 2024, conform datelor comunicate de China.

China, pe lângă războiul comercial cu SUA, contestă dominația americană, geopolitică și economică, în regiunea pe care președintele Trump dorește s-o recucerească. Summitul de la Beijing, care va începe marți, se desfășoară după un weekend de negocieri SUA – China pe tema tarifelor, încheiat într-o notă optimistă.

Coaliție condusă de China împotriva SUA

China încearcă să formeze o coaliție globală împotriva a ceea ce a numit un „abuz tarifar” din partea Statelor Unite, și își forțează aliații să nu se reorienteze spre SUA în detrimentul intereselor Beijingului.

De când au fost impuse tarife de peste 100% în comerțul SUA-China, Beijingul a cerut partenerilor săi din Asia să reziste încercărilor „unilaterale de intimidare” și să susțină globalizarea economică..

China a făcut, de asemenea, progrese în ceea ce privește chestiunile comerciale cu Uniunea Europeană, acceptând să discute stabilirea unor prețuri minime pentru vehiculele electrice fabricate în China.

Comerțiul liber a fost în centrul discuțiilor pe care ministrul chinez de externe, Wang Yi, le-a avut luni la Beijing cu omologii săi din Venezuela, Peru, Uruguay și Cuba. Wang le-a cerut să apere globalizarea și să aprofundeze cooperarea.

Belt and Road

Forumul China-CELAC, o platformă de cooperare interguvernamentală între China și națiunile din America Latină și Caraibe, a fost un vehicul pentru aprofundarea dialogului privind comerțul, investițiile și cooperarea în infrastructură în cadrul Inițiativei „Belt and Road” (BRI) a Chinei.

Un aspect care a scos în evidență tensiunile dintre China și SUA în regiune a fost Canalul Panama, pe care președintele american Donald Trump a amenințat că îl va recupera.

Acordul de 23 de miliarde de dolari al consorțiului BlackRock, cu sediul în SUA, pentru achiziționarea operațiunilor portuare ale companiei CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, din apropierea Canalului Panama, pe care Trump l-a salutat ca fiind o „recuperare” a căii navigabile, a declanșat îngrijorări la Beijing și a determinat o revizuire a reglementărilor.

Schimburile comerciale

China este principala destinație e exporturilor de materii prime din America Latină, în principal cupru, minereu de fier și minerale.

Această reuniunea vine în pregătirea Summitului BRICS care va avea loc la Rio de Janeiro în luna iulie.

Spre deosebire de Panama, care a părăsit BRI la începutul acestui an, Columbia are ambiții de a se alătura programului emblematic BRI al Chinei, urmând exemplul Peru, al cărui Port Chancay, legat de BRI, a fost inaugurat acum jumătate de an pentru a oferi o mai bună conectivitate maritimă între China și America de Sud.

China pune presiune pe țările africane ca să refuze acordurile comerciale cu SUA

Și pe continentul african cele două superputeri economice își dispută sferele de influență, diplomați și oficiali africani declarând că sunt presați de ambele părți să facă o „alegere imposibilă” care riscă să le erodeze și mai mult economiile, aflate deja în criză, scrie „The Epoch Times”

Membri de rang înalt ai guvernelor africane, inclusiv din Africa de Sud, Egipt, Kenya și Nigeria, au declarat că Beijingul i-a avertizat că va trece la represalii împotriva țărilor care semnează acorduri comerciale cu SUA „pe spatele Chinei”.

Partenerii comerciali ai SUA, inclusiv mulți din Africa, negociază în prezent cu administrația Trump în urma deciziei sale privind creșterea tarifelor globale luată în 2 aprilie.

Aceștia încearcă să încheie acorduri care ar putea duce la eliminarea sau reducerea tarifelor, în funcție de ceea ce pot oferi Casei Albe.

Trump a impus unele dintre cele mai mari taxe vamale asupra importurilor din țările africane, variind în unele cazuri între 30 și 50%, argumentând că acestea sunt necesare pentru a corecta dezechilibrele comerciale defavorabile Statelor Unite..

El a spus că tarifele reciproce vor crește avantajul competitiv al Americii, îi vor proteja suveranitatea și îi vor consolida securitatea națională și economică.

Însă taxele mari asupra exporturilor lor către Statele Unite vor tăia miliarde de dolari din bugetele deja tensionate de datorii mari, inflație, costul industrializării și urmările pandemiei de COVID-19, au declarat națiunile africane.

Țări precum Lesotho, confruntată cu un tarif de 50% la exporturile sale către Statele Unite, despre care a spus că ar putea să-i distrugă industria textilă, și Africa de Sud (31%), au salutat șansa de a negocia noi acorduri cu Statele Unite.

„Dar știm că dacă facem ceea ce ar semăna cu o concesie făcută lui Donald Trump, nu va fi bine primită în Est”, a declarat un oficial guvernamental din Pretoria pentru The Epoch Times, sub protecția anonimatului pentru că nu avea permisiunea de a vorbi cu presa.

„Mergem ca pe sfoară”, a spus el. „Din cauza tarifelor impuse de Trump și a dificultăților economice pe care ni le vor cauza, încercăm să formăm noi parteneriate comerciale, dar știm că China nu va fi mulțumită de unele dintre aceste parteneriate, mai ales dacă ne apropiem economic de cel mai mare dușman al lor. O parte a strategiei noastre este să facem și mai mult comerț cu China, dar atunci Trump va considera asta o trădare. Nu putem câștiga. Este o alegere imposibilă.”

Diplomați din Kenia și Nigeria au declarat că oficialii chinezi au avertizat guvernele africane să nu cedeze la ceea ce Beijingul consideră a fi „acțiuni de intimidare” din partea administrației Trump.

Emisarul nigerian a declarat pentru The Epoch Times că „chinezii au spus răspicat că se așteaptă ca africanii să fie de partea lor” în acest război comercial.

„Au spus că guvernul lor va riposta împotriva oricui semnează ceva cu Statele Unite care contravine intereselor [Beijingului]”, a spus oficialul nigerian.

Ministerul Comerțului din China a emis recent o declarație similară cu comentariile făcute de oficialii africani.

„China se opune ferm față de orice acord bilateral încheiat în detrimentul intereselor Chinei” se arată în comunicatul ministerului chinez. „Dacă se va întâmpla acest lucru, China nu îl va recunoaște niciodată și va lua cu determinare contramăsuri, pe baze reciproce”.

Ina Gouws, politolog din Africa de Sud, a declarat pentru The Epoch Times că amenințarea Chinei cu riposta a adus țările africane la o „răscruce”. „Acum avem cele mai mari două puteri economice ale lumii care implică restul lumii, și în special Africa, unde China a dominat timp de decenii, în spectaculosul lor război comercial”, a spus ea. „Ce face Africa acum? Nu poate mulțumi doi stăpâni. Țările africane nu își pot permite să piardă comerțul nici cu America, nici cu China. Au fost întotdeauna ferm convinse că au nevoie de comerț cu ambele țări. Dar Trump și [liderul chinez] Xi [Jinping] le-au pus într-o situație dificilă și nu pare să existe o cale bună de ieșire din această situație pentru Africa.”

