Coaliția își va angaja răspunderea pe reforma administrației și pachetul de relansare economică cerut de PSD – Comitet special pentru elaborarea bugetului

Partidele din coaliția de guvernare au decis în ședința de luni ca pachetul de măsuri privind reforma administrației să fie adoptat prin angajarea răspunderii Executivului, împreună cu măsurile de relansare economică propuse de PSD.

Cele două pachete (reforma administrației și relansarea economică) vor fi prezentate în Parlament ca proiecte separate, ca măsură de precauție pentru cazul în care Curtea Constituțională va respinge unul dintre ele.

Data asumării răspunderii în Parlament nu a fost stabilită încă, dar ambele proiecte sunt necesare pentru elaborarea bugetului pe anul în curs.

Comitet special pentru elaborarea bugetului

În ce privește bugetul pe 2026, coaliția ar fi decis crearea unui comitet din care să facă parte reprezentanți ai Ministerul Finanțelor, ai fiecărui partid din coaliție și reprezentanți ai primarilor de municipii, orașe și comune, conform surselor Agerpres.

Premierul doreşte reducerea banilor din cotele defalcate din TVA şi impozite pe venit, comparativ cu 2025, măsură ce ar forţa municipii, oraşe, comune mici etc. să se autofinanţeze, punând presiune pe bugetele locale, arată sursele citate.

PSD a insistat să se constituie acest comitet, care va fi coordonat de vicepremierul Tanczos Barna și care va stabili cum vor fi distribuite sumele din cotele defalcate de TVA.

Discuția despre votarea Acordului cu Mercosur, amânată

La solicitarea președinților PSD, Sorin Grindeanu, și UDMR, Kelemen Hunor, în următoarea ședință de coaliție ar urma să fie prezentă ministra de Externe, Oana Țoiu, care va explica cum s-a ajuns ca România să dea votul pe care l-a dat în COREPER pe Acordul UE- Mercosur, mai susțin sursele.

****