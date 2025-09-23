Președintele, după întâlnirea de criză cu liderii majorității: „Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală”. Miercuri, CCR poate răsturna jocul – riscurile și poziționările din coaliție

„Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, menționează un comunicat transmis de Administrația Prezidențială, marți, după întrevederea de două ore pe care președintele Nicușor Dan a avut-o la Palatul Cotroceni cu liderii formațiunilor din majoritatea aflată la guvernare.

Discuțiile au vizat principalele subiecte de divergență din interiorul coaliției, precum și stabilitatea guvernării, în contextul tensiunilor dintre partenerii din executiv și al deciziilor de constituționalitate pe care CCR este așteptată să le pronunțe pe legile cuprinse în cel de-al doilea pachet de măsuri pentru corecția deficitului bugetar.

Conform unor surse Digi24, unul dintre punctele de divergență a fost soluționat – premierul a acceptat prelungirea cu trei luni a plafonării adaosului comercial al alimentelor de bază. PSD solicitase menținerea pentru încă șase luni, pentru a acoperi toată iarnă, poziție la care a aderat în ultimele zile și UDMR.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, 23 septembrie 2025, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare, în cadrul căreia a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării. Discuțiile au fost constructive, iar Președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public. „Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Președintele României. Ministrul Finanțelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice. Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară.

Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului.

Decizia CCR privind constituționalitatea reformării pensiilor magistraților ar putea decide dacă Ilie Bolojan rămâne premier; cum se poziționează partidele

Conform unor surse Digi24, premierul le-a reproșat partenerilor de guvernare, în timpul întrevederii cu președintele Dan, că nu este susținut de ceilalți lideri pentru a introduce reformele stabilite la formarea Guvernului.

De altfel, PSD repetă de câteva zile, prin vocea unor lideri, că se poate merge în continuare cu formula actuală de guvernare, dar cu un alt liberal în locul lui Ilie Bolojan.

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, într-o ședință în care urmează să discute și despre prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

După negocierile de la Cotroceni, liderii coaliției s-au reunit la Palatul Victoria, unde au participat premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, Kelemen Hunor, președintele UDMR, Dominic Fritz, președintele USR, și Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, dar și social-democratul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, și cel al Finanțelor, Alexandru Nazare, precum și ministrul USR al Apărării, Ionuț Moșteanu.

În cadrul ședinței s-a discutat și cealaltă problemă fără consens, reforma administrației locale și concedierea a circa 10% din angajații primăriilor și ai consiliilor județene.

Kelemen Hunor, despre amenințarea lui Ilie Bolojan cu demisia: „Poţi s-o faci o dată. A doua oară nu e bine”

Ilie Bolojan se simte tot mai singur în coaliție, relatează Digi24, iar miercuri, CCR ar putea decide, odată cu constituționalitatea noii legi a pensiilor speciale ale magistraților, chiar rămânerea acestuia în funcția de premier.

Judecătorii constituțională se pronunță, miercuri, asupra a nouǎ sesizări, între care opt depuse de opoziție, sesizări ce vizează pachetul al doilea de măsuri de austeritate și, în special, reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Președintele UDMR a confirmat că premierul i-a anunțat că va demisiona, dacă legea prin care sunt reduse avantajele de care se bucură judecătorii și procurorii la pensionare va fi declarată neconstituțională.

Premierul nu poate amenința cu demisia de mai multe ori la rând, a explicat Kelemen Hunor „Poţi s-o faci o dată. A doua oară nu e bine, că nimeni nu te mai opreşte”, a precizat acesta. Declarația liderului UDMR făcută la Euronews vine după ce Ilie Bolojan a pus problema retragerii sale în cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor nu trece de Curtea Constituţională.

În opinia liderului UDMR, vor fi probleme la guvern și Coaliție, dacă legea pensiilor magistraților, asumată de premier, pică la CCR.

Ciprian Ciucu: Nu scăpăm de procedura de deficit dacă Curtea Constituţională va fi amânat decizia mâine sau va pica reformele

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este de părere că România va avea probleme, dacă CCR va amâna sau va declara neconstituționale legile din pachetul 2 de măsuri de austeritate.

”Aşa că o spun frust: Deficitul real al României este astăzi de cca. 10% din PIB. În 2009 deficitul Greciei era de 9%. În 2010 a fost de 15%. Da, şi Grecii au minţit Comisia, şi-au minţit cetăţenii şi au ascuns realitatea. Politicienii lor au fost iresponsabili, iar cetăţenii au trecut printr-o perioadă extrem de grea: falimente, şomaj… Procedura de deficit a adus în Grecia FMI-ul iar pentru o perioadă chiar nu şi-au mai aparţinut. Şi asta în timp ce grecii erau în Ecofin!! Adică aveau întreaga protecţie a Uniunii Europene pentru că era afectată direct moneda euro”, a declarat marți Ciprian Ciucu, considerat mâna dreaptă a premierului, în partid.

”Dar nu vrea să mai intre în logica conflictului dur care a erodat încrederea oamenilor, Nicu şi Marcel. Acum, la televizor este doar Marcel. Şi revin la început: să nu se aştepte nimeni să scăpăm de procedura de deficit dacă Curtea Constituţională va fi amânat decizia mâine sau va pica reformele. Credibilitatea ţării a suferit mult, hai să fim măcar acum oameni serioşi şi să facem ceea ce este corect în această Coaliţie a neîncrederii. Totul este conectat, se lucrează în paralel pe mai multe fronturi. Grecizarea României poate fi evitată. Am zis ce am avut de zis, mă întorc la primaria mea”, mai comentează Ciucu.

Ionuţ Moşteanu: Dacă premierul Bolojan pleacă, cine vine în locul lui? Cine ar veni în locul lui să-şi asume tot ce-şi asumă premierul Bolojan acum?

Ionuţ Moşteanu, unul dintre liderii USR, este de părere că, dacă premierul Ilie Bolojan demisionează, România se va afla într-o ”criză politică majoră”.

În opinia USR, Ilie Bolojan nu ar trebui să renunţe la funcţie dacă judecătorii Curţii Constituţionale vor decide că reforma pensiilor magistraţilor încalcă legea fundamentală, Moşteanu explicând că, în ceea ce priveşte acest act normatov, există foarte multe nuanţe.

”Poate fi ceva greşit fundamental şi atunci da, ar trebui să zici: băi, ai greşit fundamental, pare că nu te pricepi, sau o nuanţă care e o interpretare. Din nou, când vorbim de interpretarea Constituţiei, şi am văzut – nu vreau să critic CCR-ul – dar de-a lungul anilor am văzut tot felul de interpretări. Dacă e vorba doar de o nuanţă în care CCR-ul spune că: măi, statule, care ai decis la un moment dat să dai nişte pensii speciale că aşa ai gândit tu pentru societatea ta că trebuie să recompensezi o anumită categorie de cetăţeni, nu mai poţi tu, statule, să decizi că nu le mai dai pensiile astea speciale, mie nu mi se pare o echitate. Şi nu îmi scrie nicăieri în Constituţie lucrul ăsta, dacă mă întrebaţi. Dar e o discuţie de nuanţe, decizia aia nu trebuie să fie una care să pice coaliţia sau datorită căreia premierul Bolojan să plece acasă”, a afirmat Ionuţ Moşteanu, luni seară, la Antena 3.

Dacă premierul Ilie Bolojan demisionează, România se va afla într-o ”criză politică majoră”, a mai spus ministrul Apărării.

”Dacă premierul Bolojan pleacă – şi o zic, l-am cunoscut şi pe dânsul, i-am cunoscut şi pe colegii de coaliţie şi înţeleg cum arată piaţa politică în momentul ăsta – România va fi într-o situaţie foarte proastă. Cine vine în locul lui? Acei lideri (care spun că va merge mai departe coaliţia, în baza protocolului – n.r.) ştiu să zică un nume de premier, acei lideri care zic? Eu i-aş întreba: cine? Cine ar veni în locul lui să-şi asume tot ce-şi asumă premierul Bolojan acum? Că-s lucruri nepopulare pe care nu dânsul le-a creat, nu noi le-am creat, dar care trebuie rezolvate şi la limită s-au rezolvat şi evaluările comisiilor de rating şi discuţia cu ECOFIN-ul”, a adăugat Moşteanu.

Întrebat dacă, în opinia sa, va fi o criză politică în România în situaţia în care premierul Ilie Bolojan pleacă, reprezentantul USR a răspuns: ”Da, va fi o criză politică majoră”.

Moşteanu a subliniat că nu poate el să decidă dacă USR va rămâne în coaliţie în cazul în care Ilie Bolojan pleacă.

”Avem nevoie de mai mult timp pentru a echilibra situaţia fiscal-bugetară. Şi apoi, ştiţi cum e, pe vreme bună se găsesc mulţi marinari. Pe vreme proastă nu-s prea mulţi. Bolojan e unul dintre cei care şi-a asumat acest lucru şi eu, ca om, dacă vreţi, dincolo de politician, am tot respectul pentru dânsul că şi-a asumat această sarcină ingrată pentru politicieni, să ia măsuri nepopulare. Parcă e împotriva job description-ului. Dar cineva trebuie să le facă şi din nou noi ne asumăm că trebuie să echilibrăm fiscal-bugetar România. Pentru că altfel ne ducem de râpă cu toţii. Nu vrem asta”, a spus Ionuţ Moşteanu.

