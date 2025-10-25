Coaliția celor care vor: Aliații Ucrainei promit să scoată petrolul și gazul rusesc de pe piața globală

Peste 20 de națiuni care sprijină Ucraina s-au angajat să „scoată petrolul și gazul rusesc de pe piața globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe președintele Vladimir Putin să pună capăt războiului, potrivit BBC.

„Tăiem sursele de finanțare ale mașinii de război a Rusiei”, a declarat premierul britanic Sir Keir Starmer, după ce a găzduit la Londra un summit al „coaliției celor care vor”.

Regatul Unit și Statele Unite au sancționat, în ultimele zile, cele mai mari două companii petroliere rusești, în timp ce Uniunea Europeană a vizat exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Moscovei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat și el la Londra, a spus că „presiunea” asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele. Totuși, la summit nu a fost anunțată nicio livrare de rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina.

Zelenski a susținut de mult timp că rachetele americane Tomahawk și cele europene ar ajuta la creșterea costurilor războiului pentru Moscova, prin lovirea unor ținte militare-cheie – inclusiv rafinării de petrol și depozite de arme – adânc în interiorul Rusiei.

Însă, în timpul discuțiilor de săptămâna trecută la Washington, președintele american Donald Trump i-a indicat lui Zelenski că nu este pregătit să furnizeze rachete Tomahawk.

Joi, președintele Putin a avertizat că, dacă „astfel de arme vor fi folosite pentru a lovi teritoriul Federației Ruse, răspunsul va fi… copleșitor”.

Aliații Ucrainei au convenit un plan clar pentru restul anului” care include și vizarea activelor rusești

Vorbind la o conferință de presă comună după summitul de la Londra, Starmer a spus că Putin „nu este serios în privința păcii” și, prin urmare, aliații Ucrainei au convenit asupra unui „plan clar pentru restul anului” privind sprijinul pentru Ucraina.

Premierul britanic a adăugat că acest plan include și vizarea activelor suverane ale Rusiei pentru a „debloca miliarde de dolari destinate finanțării apărării Ucrainei”. El nu a oferit alte detalii.

Joi, liderii UE au convenit să ajute la acoperirea „nevoilor financiare” ale Ucrainei pentru următorii doi ani – dar nu au ajuns la un acord privind folosirea activelor ruse înghețate, evaluate la 140 de miliarde de euro.

Întrebată despre așa-numitul „împrumut pentru despăgubiri” destinat Ucrainei și finanțat din activele ruse, premierul danez Mette Frederiksen a spus că speră ca o decizie să fie luată până în Ajunul Crăciunului.

Consolidarea apărării antiaeriene, sprijin pentru infrastructura energetică a Ucrainei

La Londra, „coaliția celor dispuși” s-a angajat, de asemenea, să consolideze apărarea antiaeriană a Ucrainei, în contextul atacurilor aeriene aproape zilnice ale Rusiei asupra civililor și infrastructurii energetice ucrainene.

Zelenski a avertizat că Rusia „vrea să transforme frigul iernii într-un instrument de tortură”, adăugând că „ei vor să ne frângă”.

Liderii de la Londra s-au angajat să intensifice presiunea asupra Moscovei, dar nu au fost prezentate exemple concrete despre cum intenționează să schimbe situația pe câmpul de luptă sau să-l determine pe Putin să vină la masa negocierilor.

Totodată, sprijinul suplimentar pentru infrastructura energetică a Ucrainei s-a numărat printre subiectele discutate la summitul de la Londra – însă nu au fost făcute anunțuri concrete.

Premierul olandez Dick Schoof și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au participat, de asemenea, la reuniunea de la Londra, în timp ce alți lideri – inclusiv președintele francez Emmanuel Macron – au participat prin videoconferință.

Ucraina și aliații săi occidentali au fost de acord public cu propunerea președintelui Trump ca luptele să fie înghețate imediat de-a lungul frontului extins, pentru a permite începerea negocierilor.

Rusia a respins această idee, repetând cereri pe care Kievul și aliații săi le descriu drept o capitulare de facto a Ucrainei.

Tot vineri, Zelenski a avut o întrevedere cu regele Charles la Windsor – a treia lor întâlnire din acest an.

