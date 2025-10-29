cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

29 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

CNIR a semnat contracte de 10 mld. lei pentru Autostrada A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila

Rss
De Vladimir Ionescu

29 octombrie, 2025

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță, miercuri, semnarea a două contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză cu o valoare de peste 10 miliarde de lei pentru Autostrada ,,Unirii” A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila.

Pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil lot al Autostrăzii ,,Unirii” A8, contractul pentru lucrări de proiectare și execuție a fost semnat cu asocierea româno-bosniacă SA&PE CONSTRUCT S.R.L (Lider Asociere) -Euro-Asfalt d.o.o.-TEHNOSTRADE S.R.L. SPEDITION UMB S.R.L și are o valoare de 5,97 miliarde, conform unui comunicat al CNIR.


Segmentul este unul din cele mai provocatoare ale autostrăzii montane A8, cu o lungime de 32 de km și multiple structuri și tuneluri. Perioada de proiectare e de 14 luni și cea de execuție de 40 de luni.

Potrivit oficialilor CNIR, caietul de sarcini prevede ca spațiile de servicii să fie gata cu 6 luni înainte de finalizarea efectivă a tronsonului de autostradă.

4,3 mld. lei pentru 73 km de drum expres Focșani-Brăila

Al doilea contract, cel pentru construirea Drumului Expres Focșani-Brăila (73,5 km) a fost atribuit luna trecută asocierii de constructori din România SA&PE Construct S.R.L (Lider asociere)- Spedition UMB-Tehnostrade S.R.L.-Arcada Company.

Pentru cel mai lung tronson de drum de mare viteză, care va fi construit în cadrul unui singur contract, termenul de realizare este de 42 de luni (6 luni proiectare + 36 luni execuție). Contractul are o valoare de 4,29 miliarde lei.


El va face legătura între podul de la Brăila și Autostrada A7.

,,Am semnat astăzi, două contracte de peste 10 miliarde lei pentru construirea a 105 kilometri de autostradă și drum expres. Sunt două contracte esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii moderne și asigurarea conectivității între regiuni pentru care nu s-au depus contestații. Aceste investiții îi asigură celui mai mare constructor român un portofoliu consistent și reprezintă, totodată, o provocare pentru următorii ani”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat în comunicat.

(Citește și: ”Vizită de lucru a premierului Bolojan la Bruxelles. Pe masa discuțiilor: rectificarea bugetară, deficitul bugetar și fondurile europene, inclusiv cele din SAFE”)

(Citește și: ”Dragoș Pîslaru: Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8) au asigurată finanțarea europeană, chiar dacă unele segmente au fost scoase din PNRR”)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Marea Corecție a deficitului – impactul măsurilor: cât din taxe, cât din cheltuieli. Cum s-ar împărți povara între sectorul privat, cel public și consumatori

Delegație a Comisiei Europene, vizită la București. Miza Guvernului: Acordul pentru revizuirea PNRR

Situația proiectelor pe mediu din PNRR – Eforturi pentru renegocierea unor programe și evitarea penalităților

Renegocierea PNRR – toate proiectele bune se mută pe granturi – ministrul MIPE

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți