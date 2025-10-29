CNIR a semnat contracte de 10 mld. lei pentru Autostrada A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță, miercuri, semnarea a două contracte pentru 105 kilometri de drum de mare viteză cu o valoare de peste 10 miliarde de lei pentru Autostrada ,,Unirii” A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila.

Pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil lot al Autostrăzii ,,Unirii” A8, contractul pentru lucrări de proiectare și execuție a fost semnat cu asocierea româno-bosniacă SA&PE CONSTRUCT S.R.L (Lider Asociere) -Euro-Asfalt d.o.o.-TEHNOSTRADE S.R.L. SPEDITION UMB S.R.L și are o valoare de 5,97 miliarde, conform unui comunicat al CNIR.

Segmentul este unul din cele mai provocatoare ale autostrăzii montane A8, cu o lungime de 32 de km și multiple structuri și tuneluri. Perioada de proiectare e de 14 luni și cea de execuție de 40 de luni.

Potrivit oficialilor CNIR, caietul de sarcini prevede ca spațiile de servicii să fie gata cu 6 luni înainte de finalizarea efectivă a tronsonului de autostradă.

4,3 mld. lei pentru 73 km de drum expres Focșani-Brăila

Al doilea contract, cel pentru construirea Drumului Expres Focșani-Brăila (73,5 km) a fost atribuit luna trecută asocierii de constructori din România SA&PE Construct S.R.L (Lider asociere)- Spedition UMB-Tehnostrade S.R.L.-Arcada Company.

Pentru cel mai lung tronson de drum de mare viteză, care va fi construit în cadrul unui singur contract, termenul de realizare este de 42 de luni (6 luni proiectare + 36 luni execuție). Contractul are o valoare de 4,29 miliarde lei.

El va face legătura între podul de la Brăila și Autostrada A7.

,,Am semnat astăzi, două contracte de peste 10 miliarde lei pentru construirea a 105 kilometri de autostradă și drum expres. Sunt două contracte esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii moderne și asigurarea conectivității între regiuni pentru care nu s-au depus contestații. Aceste investiții îi asigură celui mai mare constructor român un portofoliu consistent și reprezintă, totodată, o provocare pentru următorii ani”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat în comunicat.

